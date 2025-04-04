Мать двоих детей стала главной красавицей Урала. Фото

Главную красавицу Урала выбрали в Екатеринбурге

05 апреля 2025 в 20:39 Размер текста - 17 +

Василина Денисочкина забрала корону главной красавицы Конкурс красоты УРФО «Уральская Красавица» В Екатеринбурге подвели итоги Конкурса красоты УРФО «Уральская Красавица». Победительницей стала мама двоих детей, основатель клуба женщин созвучных сердцем «СчастливаЯ» и гендиректор благотворительного фонда Василина Денисочкина. «Лично для меня это шанс исполнить мечту своей внутренней маленькой девочки, которая когда-то смотрела на звездный небосклон и верила, что однажды станет частью этого сияния!», — отмечала победительница в своих постах в социальных сетях. Девушка также имеет четыре высших образования, танцует в направлениях бачата и Heels. На протяжении месяца Василина вместе с другими участницами репетировали дефиле, танцевальные номера и участвовали в мастер-классах. Второй вице-мисс стала Виктория Понурова. Место третьей вице-мисс жюри отдали Татьяне Цветковой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге подвели итоги Конкурса красоты УРФО «Уральская Красавица». Победительницей стала мама двоих детей, основатель клуба женщин созвучных сердцем «СчастливаЯ» и гендиректор благотворительного фонда Василина Денисочкина. «Лично для меня это шанс исполнить мечту своей внутренней маленькой девочки, которая когда-то смотрела на звездный небосклон и верила, что однажды станет частью этого сияния!», — отмечала победительница в своих постах в социальных сетях. Девушка также имеет четыре высших образования, танцует в направлениях бачата и Heels. На протяжении месяца Василина вместе с другими участницами репетировали дефиле, танцевальные номера и участвовали в мастер-классах. Второй вице-мисс стала Виктория Понурова. Место третьей вице-мисс жюри отдали Татьяне Цветковой.