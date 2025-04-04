В Екатеринбурге подвели итоги Конкурса красоты УРФО «Уральская Красавица». Победительницей стала мама двоих детей, основатель клуба женщин созвучных сердцем «СчастливаЯ» и гендиректор благотворительного фонда Василина Денисочкина.
«Лично для меня это шанс исполнить мечту своей внутренней маленькой девочки, которая когда-то смотрела на звездный небосклон и верила, что однажды станет частью этого сияния!», — отмечала победительница в своих постах в социальных сетях.
Девушка также имеет четыре высших образования, танцует в направлениях бачата и Heels. На протяжении месяца Василина вместе с другими участницами репетировали дефиле, танцевальные номера и участвовали в мастер-классах. Второй вице-мисс стала Виктория Понурова. Место третьей вице-мисс жюри отдали Татьяне Цветковой.
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