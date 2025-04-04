Ректора УГМУ проверяла полиция за «мертвую душу»: фигурировал экс-советник полпредства в УрФО

Ректора УГМУ вызывали в полицию из-за сотрудницы, пристроенной из полпредства

05 апреля 2025 в 09:26 Размер текста - 17 +

Ольга Ковтун объяснила, что пристроила сотрудницу под давлением со стороны чиновника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун держала ответ перед полицией из-за сотрудницы, устроенной в вуз по протекции высокопоставленного чиновника. Это было еще в 2018—2020 годах, и речь идет об экс-советнике полпреда в УрФО Сергее Осипове. О чем он просил руководителя универа и почему она не смогла ему отказать, URA.RU рассказал источник. Осенью 2018 года Осипов приехал к Ковтун и попросил ее взять к себе на работу специалиста. Этим специалистом была некая женщина по фамилии Новоселова, которая тоже трудилась в полпредстве, но получала низкую зарплату. «Отказать в просьбе Осипова я не могла, так как он являлся высокопоставленным должностным лицом и мог оказать влияние на работу университета. Я предложила трудоустроить человека в отдел координации по вопросам здравоохранения в УрФО. Осипов согласился и сообщил, что специалист мог быть полезен при взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ. Я надеялась, что при удовлетворении просьбы Осипова в дальнейшем будет оказываться помощь университету», — уже в 2020 году писала ректор в объяснении оперативнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловской полиции. Копия этого документа имеется в распоряжении агентства. Так специалист из полпредства попала работать в УГМУ — уже ведущим специалистом. В том же документе Ковтун признается, что никто толком не понимал, какую работу поручить новому кадру. «За период осуществления деятельности в университете Новоселова фактически ничего не делала, пользы не приносила, заработную плату получала путем безналичного перевода. Я позвонила главному федеральному инспектору Михаилу Кагану и сообщила, что Новоселова должна уволиться, на что он просил меня подыскать другое место. Я отказала. Новоселова была уволена в декабре 2019 года», — объясняла ректор. «Сама я раньше не могла уволить Новоселову, так как испытывала страх и давление со стороны аппарата полномочного представителя президента РФ в лице Осипова. Я рассчитывала на взаимодействие с аппаратом, но никакой помощи университет не получил. То, что денежные средства перечислены в счет зарплаты Новоселовой незаконно, я сейчас осознаю. Если бы у меня был выбор, то Новоселову я на работу не приняла», — писала Ковтун. Как сложилась далее судьба Новоселовой и где она трудится сейчас, источнику неизвестно. Агентство готово предоставить ей свою площадку, чтобы высказать мнение. Осипов же, по неподтвержденной информации, после полпредства жил и работал в Москве. По непроверенным данным, его сейчас нет в живых. В пресс-службу университета направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун держала ответ перед полицией из-за сотрудницы, устроенной в вуз по протекции высокопоставленного чиновника. Это было еще в 2018—2020 годах, и речь идет об экс-советнике полпреда в УрФО Сергее Осипове. О чем он просил руководителя универа и почему она не смогла ему отказать, URA.RU рассказал источник. Осенью 2018 года Осипов приехал к Ковтун и попросил ее взять к себе на работу специалиста. Этим специалистом была некая женщина по фамилии Новоселова, которая тоже трудилась в полпредстве, но получала низкую зарплату. «Отказать в просьбе Осипова я не могла, так как он являлся высокопоставленным должностным лицом и мог оказать влияние на работу университета. Я предложила трудоустроить человека в отдел координации по вопросам здравоохранения в УрФО. Осипов согласился и сообщил, что специалист мог быть полезен при взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ. Я надеялась, что при удовлетворении просьбы Осипова в дальнейшем будет оказываться помощь университету», — уже в 2020 году писала ректор в объяснении оперативнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловской полиции. Копия этого документа имеется в распоряжении агентства. Так специалист из полпредства попала работать в УГМУ — уже ведущим специалистом. В том же документе Ковтун признается, что никто толком не понимал, какую работу поручить новому кадру. «За период осуществления деятельности в университете Новоселова фактически ничего не делала, пользы не приносила, заработную плату получала путем безналичного перевода. Я позвонила главному федеральному инспектору Михаилу Кагану и сообщила, что Новоселова должна уволиться, на что он просил меня подыскать другое место. Я отказала. Новоселова была уволена в декабре 2019 года», — объясняла ректор. «Сама я раньше не могла уволить Новоселову, так как испытывала страх и давление со стороны аппарата полномочного представителя президента РФ в лице Осипова. Я рассчитывала на взаимодействие с аппаратом, но никакой помощи университет не получил. То, что денежные средства перечислены в счет зарплаты Новоселовой незаконно, я сейчас осознаю. Если бы у меня был выбор, то Новоселову я на работу не приняла», — писала Ковтун. Как сложилась далее судьба Новоселовой и где она трудится сейчас, источнику неизвестно. Агентство готово предоставить ей свою площадку, чтобы высказать мнение. Осипов же, по неподтвержденной информации, после полпредства жил и работал в Москве. По непроверенным данным, его сейчас нет в живых. В пресс-службу университета направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ будет опубликован, как только поступит.