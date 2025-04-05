Умер режиссер Семен Лосев

Утром 5 апреля скончался известный советский и российский режиссер, театральный деятель и педагог Семен Лосев на 79-м году жизни. Об этом сообщает глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов.
«Сегодня ушел из жизни Семен Михайлович Лосев. <...> Это невосполнимая утрата для нашего округа. Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — написал Жданов в своем telegram-канале.
Лосев родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Крупской и аспирантуру Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.
Преподавал актерское мастерство в челябинском и ленинградском вузах. В 1988-1990 возглавлял Свердловский ТЮЗ, одновременно ведя курс в театральном институте. С 2001 года работал в Старооскольском театре для детей и молодёжи, с 2007 — как худрук. Поставил спектакли по Шукшину, Тургеневу, Чехову, Кобурну.
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