04 апреля 2025

Замок с экстравагантным интерьером продается в Екатеринбурге за 52 миллиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сам коттедж находиться на участке площадью в шесть соток
Сам коттедж находиться на участке площадью в шесть соток Фото:

В Екатеринбурге в Юго-Западном районе продают коттедж с необычным интерьером за 52 миллиона рублей его площадь 930 квадратных метров. Сам продавец считает, что такой «замок» легче купить, чем строить самостоятельно. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Ну конечно у каждого свои фантазии, дом в своё время был построен для себя с любовью. Сегодня если взять постройку такую, то мне кажется навряд ли можно такой замок построить. Сильно дорого выйдет, легче его купить», — написано в объявлении.

В коттедже более десяти комнат, три этажа и высокие потолки. Дом находится на участке шесть соток и имеет все удобства. Коттедж внутри похож на замок: мраморные колонны, мебель с вензелями и советующий интерьер. 

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В Екатеринбурге в Юго-Западном районе продают коттедж с необычным интерьером за 52 миллиона рублей его площадь 930 квадратных метров. Сам продавец считает, что такой «замок» легче купить, чем строить самостоятельно. Объявление появилось на сайте «Авито». «Ну конечно у каждого свои фантазии, дом в своё время был построен для себя с любовью. Сегодня если взять постройку такую, то мне кажется навряд ли можно такой замок построить. Сильно дорого выйдет, легче его купить», — написано в объявлении. В коттедже более десяти комнат, три этажа и высокие потолки. Дом находится на участке шесть соток и имеет все удобства. Коттедж внутри похож на замок: мраморные колонны, мебель с вензелями и советующий интерьер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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