В Екатеринбурге в Юго-Западном районе продают коттедж с необычным интерьером за 52 миллиона рублей его площадь 930 квадратных метров. Сам продавец считает, что такой «замок» легче купить, чем строить самостоятельно. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Ну конечно у каждого свои фантазии, дом в своё время был построен для себя с любовью. Сегодня если взять постройку такую, то мне кажется навряд ли можно такой замок построить. Сильно дорого выйдет, легче его купить», — написано в объявлении.
В коттедже более десяти комнат, три этажа и высокие потолки. Дом находится на участке шесть соток и имеет все удобства. Коттедж внутри похож на замок: мраморные колонны, мебель с вензелями и советующий интерьер.
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