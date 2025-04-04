ФК «Урал» обыграл «КАМАЗ» в Первой лиге после двух ничьих

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «КАМАЗ» (Набережные Челны) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 2:1. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ, «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Первые два гола в ворота соперника забили «шмели». Благодаря сегодняшней победе «Урал» поднялся на четвертую строчку таблицы чемпионата. Теперь у «шмелей» 46 очков. Их соперники расположились на 12-м месте из 18-ти возможных, набрав 31 очко.
Серия домашних игр продолжится в пятницу, 11 апреля. «Урал» встретится на родном поле с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
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