ФК «Урал» обыграл «КАМАЗ» в Первой лиге после двух ничьих

05 апреля 2025 в 18:55 Размер текста - 17 +

Футболисты «Урала» прервали серию ничьих Фото: Илья Московец © URA.RU Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «КАМАЗ» (Набережные Челны) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 2:1. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ, «Матч ТВ» и «Кинопоиск». Первые два гола в ворота соперника забили «шмели». Благодаря сегодняшней победе «Урал» поднялся на четвертую строчку таблицы чемпионата. Теперь у «шмелей» 46 очков. Их соперники расположились на 12-м месте из 18-ти возможных, набрав 31 очко. Серия домашних игр продолжится в пятницу, 11 апреля. «Урал» встретится на родном поле с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «КАМАЗ» (Набережные Челны) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 2:1. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ, «Матч ТВ» и «Кинопоиск». Первые два гола в ворота соперника забили «шмели». Благодаря сегодняшней победе «Урал» поднялся на четвертую строчку таблицы чемпионата. Теперь у «шмелей» 46 очков. Их соперники расположились на 12-м месте из 18-ти возможных, набрав 31 очко. Серия домашних игр продолжится в пятницу, 11 апреля. «Урал» встретится на родном поле с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.