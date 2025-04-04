04 апреля 2025

ФК «Урал» обыграл «КАМАЗ» в Первой лиге после двух ничьих

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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, фк урал
Футболисты «Урала» прервали серию ничьих Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «КАМАЗ» (Набережные Челны) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 2:1. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ, «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Первые два гола в ворота соперника забили «шмели». Благодаря сегодняшней победе «Урал» поднялся на четвертую строчку таблицы чемпионата. Теперь у «шмелей» 46 очков. Их соперники расположились на 12-м месте из 18-ти возможных, набрав 31 очко.

Серия домашних игр продолжится в пятницу, 11 апреля. «Урал» встретится на родном поле с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «КАМАЗ» (Набережные Челны) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 2:1. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ, «Матч ТВ» и «Кинопоиск». Первые два гола в ворота соперника забили «шмели». Благодаря сегодняшней победе «Урал» поднялся на четвертую строчку таблицы чемпионата. Теперь у «шмелей» 46 очков. Их соперники расположились на 12-м месте из 18-ти возможных, набрав 31 очко. Серия домашних игр продолжится в пятницу, 11 апреля. «Урал» встретится на родном поле с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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