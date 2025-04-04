На центральных улицах Екатеринбурга внезапно пропало электричество

В центре Екатеринбурга вечером 5 апреля пропал свет. О проблемах с электричеством сообщили жители улиц Первомайской, Восточной, Мичурина, Бажова и проспекта Ленина. В компании ПАО «Россети Урал» пообещали в кратчайшие сроки справиться с локальным нарушением.
«Произошло локальное нарушения в электросетевой инфраструктуре. Аварийные бригады уже на месте. В ближайшее время электроснабжение жителей города будет восстановлено по резервным схемам», — рассказали энергетики порталу Е1.
В конце марта екатеринбуржцы из домов в районе улиц Мамина-Сибиряка, Восточная и Декабристов оставались без электричества. Тогда оперативно справиться с проблемой смогли по аналогичной схеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!