04 апреля 2025

На центральных улицах Екатеринбурга внезапно пропало электричество

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В домах екатеринбуржцев отключили свет
В домах екатеринбуржцев отключили свет Фото:

В центре Екатеринбурга вечером 5 апреля пропал свет. О проблемах с электричеством сообщили жители улиц Первомайской, Восточной, Мичурина, Бажова и проспекта Ленина. В компании ПАО «Россети Урал» пообещали в кратчайшие сроки справиться с локальным нарушением.

«Произошло локальное нарушения в электросетевой инфраструктуре. Аварийные бригады уже на месте. В ближайшее время электроснабжение жителей города будет восстановлено по резервным схемам», — рассказали энергетики порталу Е1.

В конце марта екатеринбуржцы из домов в районе улиц Мамина-Сибиряка, Восточная и Декабристов оставались без электричества. Тогда оперативно справиться с проблемой смогли по аналогичной схеме.

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В центре Екатеринбурга вечером 5 апреля пропал свет. О проблемах с электричеством сообщили жители улиц Первомайской, Восточной, Мичурина, Бажова и проспекта Ленина. В компании ПАО «Россети Урал» пообещали в кратчайшие сроки справиться с локальным нарушением. «Произошло локальное нарушения в электросетевой инфраструктуре. Аварийные бригады уже на месте. В ближайшее время электроснабжение жителей города будет восстановлено по резервным схемам», — рассказали энергетики порталу Е1. В конце марта екатеринбуржцы из домов в районе улиц Мамина-Сибиряка, Восточная и Декабристов оставались без электричества. Тогда оперативно справиться с проблемой смогли по аналогичной схеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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