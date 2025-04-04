Екатеринбуржец предложил построить небоскреб в виде гигантской елки

05 апреля 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

Проект уже утвержден Роспатентом, но будет ли реализован — большой вопрос Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Житель Екатеринбурга Алексей Лабырин запатентовал проект небоскреба в виде гигантской «Елки мира». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Проектом предусматривается множество уникальных технологических решений, начиная от круговой конструкции ели, заканчивая уникальными круговыми прозрачными спусками, санями (тележками) и лифтовыми шахтами», — говорится в заявке, направленной в Роспатент. Идея была предложена Алексеем еще в 2013 году, когда он участвовал в конкурсе по реконструкции местной телевышки. Лабырин предложил превратить телебашню в центр праздников, но завершить проработку концепта ему удалось лишь в 2024 году — спустя шесть лет после сноса башни (на ее месте построили и уже открыли «УГМК-Арену»). По задумке, здание будет включать в себя несколько уникальных зон: выставочные и концертные площадки, аттракцион с круговым спуском в прозрачных трубах, фуд-корт и смотровую площадку. На вершине разместится мощный световой луч, символизирующий новогодний праздник. Каждый из 29 этажей будет оформлен в стиле новогодних традиций разных стран мира: от китайского Нового года на шестом этаже до бразильского праздника на 15-м. Роспатент утвердил заявку Лабырина в апреле. Несмотря на это, возможность реализации проекта все еще остается под вопросом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга Алексей Лабырин запатентовал проект небоскреба в виде гигантской «Елки мира». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Проектом предусматривается множество уникальных технологических решений, начиная от круговой конструкции ели, заканчивая уникальными круговыми прозрачными спусками, санями (тележками) и лифтовыми шахтами», — говорится в заявке, направленной в Роспатент. Идея была предложена Алексеем еще в 2013 году, когда он участвовал в конкурсе по реконструкции местной телевышки. Лабырин предложил превратить телебашню в центр праздников, но завершить проработку концепта ему удалось лишь в 2024 году — спустя шесть лет после сноса башни (на ее месте построили и уже открыли «УГМК-Арену»). По задумке, здание будет включать в себя несколько уникальных зон: выставочные и концертные площадки, аттракцион с круговым спуском в прозрачных трубах, фуд-корт и смотровую площадку. На вершине разместится мощный световой луч, символизирующий новогодний праздник. Каждый из 29 этажей будет оформлен в стиле новогодних традиций разных стран мира: от китайского Нового года на шестом этаже до бразильского праздника на 15-м. Роспатент утвердил заявку Лабырина в апреле. Несмотря на это, возможность реализации проекта все еще остается под вопросом.