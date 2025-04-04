04 апреля 2025

Сгорел частный дом: 11 пожаров произошло в Свердловской области за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в Парке Маяковского. Екатеринбург, пожар, огонь, масленица, пламя
Во время ЧП никто не пострадал Фото:

За сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщило региональное МЧС в своем telegram-канале.

«Порядка 36% пожаров произошли в жилом секторе. Поджог и неосторожное обращение с огнем стали причинами пожаров в 9% случаев», — отметили в ведомстве.

В селе Чусовое на улице Пенькова загорелся частный дом. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Восемь спасателей и 3 единицы техники потушили огонь за два часа. Никто не пострадал.

В Екатеринбурге на Бакинских Комиссаров горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить за 15 минут.

Еще одно возгорание было зафиксировано на улице Акулова. На площади 5 квадратных метров горела надворная постройка. Шесть огнеборцев и 2 единицы техники справились с огнем за 10 минут. Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщило региональное МЧС в своем telegram-канале. «Порядка 36% пожаров произошли в жилом секторе. Поджог и неосторожное обращение с огнем стали причинами пожаров в 9% случаев», — отметили в ведомстве. В селе Чусовое на улице Пенькова загорелся частный дом. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Восемь спасателей и 3 единицы техники потушили огонь за два часа. Никто не пострадал. В Екатеринбурге на Бакинских Комиссаров горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить за 15 минут. Еще одно возгорание было зафиксировано на улице Акулова. На площади 5 квадратных метров горела надворная постройка. Шесть огнеборцев и 2 единицы техники справились с огнем за 10 минут. Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...