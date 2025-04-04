Происшествия Пожары Сгорел частный дом: 11 пожаров произошло в Свердловской области за сутки 05 апреля 2025 в 10:42 Размер текста - 17 + Во время ЧП никто не пострадал Фото: Размик Закарян © URA.RU За сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщило региональное МЧС в своем telegram-канале. «Порядка 36% пожаров произошли в жилом секторе. Поджог и неосторожное обращение с огнем стали причинами пожаров в 9% случаев», — отметили в ведомстве. В селе Чусовое на улице Пенькова загорелся частный дом. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Восемь спасателей и 3 единицы техники потушили огонь за два часа. Никто не пострадал. В Екатеринбурге на Бакинских Комиссаров горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить за 15 минут. Еще одно возгорание было зафиксировано на улице Акулова. На площади 5 квадратных метров горела надворная постройка. Шесть огнеборцев и 2 единицы техники справились с огнем за 10 минут. Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщило региональное МЧС в своем telegram-канале. «Порядка 36% пожаров произошли в жилом секторе. Поджог и неосторожное обращение с огнем стали причинами пожаров в 9% случаев», — отметили в ведомстве. В селе Чусовое на улице Пенькова загорелся частный дом. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Восемь спасателей и 3 единицы техники потушили огонь за два часа. Никто не пострадал. В Екатеринбурге на Бакинских Комиссаров горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить за 15 минут. Еще одно возгорание было зафиксировано на улице Акулова. На площади 5 квадратных метров горела надворная постройка. Шесть огнеборцев и 2 единицы техники справились с огнем за 10 минут. Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям