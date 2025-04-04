Сгорел частный дом: 11 пожаров произошло в Свердловской области за сутки

За сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщило региональное МЧС в своем telegram-канале.
«Порядка 36% пожаров произошли в жилом секторе. Поджог и неосторожное обращение с огнем стали причинами пожаров в 9% случаев», — отметили в ведомстве.
В селе Чусовое на улице Пенькова загорелся частный дом. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Восемь спасателей и 3 единицы техники потушили огонь за два часа. Никто не пострадал.
В Екатеринбурге на Бакинских Комиссаров горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить за 15 минут.
Еще одно возгорание было зафиксировано на улице Акулова. На площади 5 квадратных метров горела надворная постройка. Шесть огнеборцев и 2 единицы техники справились с огнем за 10 минут. Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!