В ХМАО коммунальщики требуют от жителей деньги за борьбу с осами

За избавление от насекомых коммунальщики попросили 2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске квартиру жителей города атакуют осы, а коммунальщики не хотят помогать жильцам бесплатно. Информация об этом появилась в telegram-канале «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

«Месяц назад под подоконником у меня поселились осы. В ЖЭУ-7 „Сфера жилья“ сказали, что они за свой счет травить не будут. Услуга стоит 2 тысячи рублей. Вызывать нужно стороннюю организацию. Осы уже прогрызли тоннель (под подоконником, — прим. ред.) и теперь залетают в квартиру», — сообщает автор поста.

Автор считает, что управляющая компания должна проводить работы по дезинфекции за свой счет, а не требовать с людей деньги. «ЖЭУ должны сами и за свой счет создать безопасное проживание в квартире и делать своевременное обслуживание домов, где уж точно не должно быть дырок под подоконниками с уличной стороны», — добавляет автор поста. Получить разъяснение от управляющей компании «Сфера жилья» на момент публикации журналисту URA.RU не удалось. По указанным телефонным номерам никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что насекомые атакуют квартиры жителей новостройки в ХМАО. На нашествие насекомых пожаловались жители многоэтажки в поселке Белый Яр. Люди уверяют, что после дождей к ним в квартиру лезут жуки.