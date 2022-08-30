В Курган на встречу с главой МЧС России едет полпред Якушев

31 августа 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

В Курган приедет уральский полпред Владимир Якушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган на встречу с главой МЧС России Александром Куренковым приедет полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам. Визит состоится 1 сентября. «Владимир Якушев в Кургане проведет рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым. У полпреда не получится встретиться с министром 2 сентября в Екатеринбурге, так как Якушев в этот день будет в командировке. Поэтому, он едет в Курган», — уточнил инсайдер. До пресс-службы уральского полпредства дозвониться не удалось. Ранее URA.RU писало, что во время своего визита в Курганскую область Куренков наградит семь курганцев, отличившихся при тушении пожаров в регионе. Также министра ждут на заводе по производству вездеходов «Бурлак». Также инсайдеры агентства сообщали, что глава МЧС устроит разнос местным чиновникам. Поводом для критики станут весенние пожары. Позже стало известно, что Куренков 2 сентября посетит Екатеринбург.

В Курган на встречу с главой МЧС России Александром Куренковым приедет полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам. Визит состоится 1 сентября. «Владимир Якушев в Кургане проведет рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым. У полпреда не получится встретиться с министром 2 сентября в Екатеринбурге, так как Якушев в этот день будет в командировке. Поэтому, он едет в Курган», — уточнил инсайдер. До пресс-службы уральского полпредства дозвониться не удалось. Ранее URA.RU писало, что во время своего визита в Курганскую область Куренков наградит семь курганцев, отличившихся при тушении пожаров в регионе. Также министра ждут на заводе по производству вездеходов «Бурлак». Также инсайдеры агентства сообщали, что глава МЧС устроит разнос местным чиновникам. Поводом для критики станут весенние пожары. Позже стало известно, что Куренков 2 сентября посетит Екатеринбург.