Росгвардейцы в ЯНАО нашли потерявшегося четырехлетнего ребенка

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшего четырехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В дневное время находящиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили ориентировку на несовершеннолетнего ребенка. Правоохранители приступили к его поиску и спустя время обнаружили схожего по приметам мальчика на улице без верхней одежды и обуви, несмотря на низкую температуру воздуха», — указано в сообщении.
Ребенка усадили в служебный автомобиль. В разговоре сотрудники Росваргдии выяснили, что мальчик потерялся. Позднее его передали в руки сотрудника отдела по делам несовершеннолетних.
Ранее URA.RU писало, что с начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа без вести пропало больше 60 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек.
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