Росгвардейцы в ЯНАО нашли потерявшегося четырехлетнего ребенка

Росгвардейцы обнаружили мальчика во время патрулирования (фото из архива) Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшего четырехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В дневное время находящиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили ориентировку на несовершеннолетнего ребенка. Правоохранители приступили к его поиску и спустя время обнаружили схожего по приметам мальчика на улице без верхней одежды и обуви, несмотря на низкую температуру воздуха», — указано в сообщении.

Ребенка усадили в служебный автомобиль. В разговоре сотрудники Росваргдии выяснили, что мальчик потерялся. Позднее его передали в руки сотрудника отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что с начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа без вести пропало больше 60 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек.