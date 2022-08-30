30 августа 2022

Росгвардейцы в ЯНАО нашли потерявшегося четырехлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардейцы обнаружили мальчика во время патрулирования (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшего четырехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В дневное время находящиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили ориентировку на несовершеннолетнего ребенка. Правоохранители приступили к его поиску и спустя время обнаружили схожего по приметам мальчика на улице без верхней одежды и обуви, несмотря на низкую температуру воздуха», — указано в сообщении.

Ребенка усадили в служебный автомобиль. В разговоре сотрудники Росваргдии выяснили, что мальчик потерялся. Позднее его передали в руки сотрудника отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что с начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа без вести пропало больше 60 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшего четырехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В дневное время находящиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили ориентировку на несовершеннолетнего ребенка. Правоохранители приступили к его поиску и спустя время обнаружили схожего по приметам мальчика на улице без верхней одежды и обуви, несмотря на низкую температуру воздуха», — указано в сообщении. Ребенка усадили в служебный автомобиль. В разговоре сотрудники Росваргдии выяснили, что мальчик потерялся. Позднее его передали в руки сотрудника отдела по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что с начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа без вести пропало больше 60 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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