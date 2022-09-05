Жителям ХМАО вернут деньги за капремонт

В ХМАО жителям домов, исключенных из программы капремонта, вернут деньги

06 сентября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Для возврата денег нужно обратиться в Фонд капремонта ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО 263 дома исключили из программы капитального ремонта, а жителям этих домов вернут деньги, которые они собрали за несколько лет. Об этом URA.RU рассказали в Фонде капремонта ХМАО. «Исключаются те дома, что были признаны аварийными, либо есть превышение стоимости над предельной стоимостью. Это в основном деревянные дома, где по 8 квартир, и жителям просто не накопить сумму на ремонт за 30 лет. Всем собственникам исключенных домов из списка капремонта будут возвращены деньги в полном объеме», — сообщил специалист по связям с общественностью Югорского фонда капремонта Александр Беляев. Для того чтобы вернуть деньги собственникам домов необходимо обратиться с заявлением в Фонд капитального ремонта ХМАО. К нему нужно приложить документы, подтверждающие право собственности на помещение и номер счета, на который необходимо перевести средства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО просят мэра вмешаться в их войну с фондом капремонта. В Сургуте жители обращаются к главе города Андрею Филатову из-за некачественного ремонта многоэтажки на улице Дзержинского.

В ХМАО 263 дома исключили из программы капитального ремонта, а жителям этих домов вернут деньги, которые они собрали за несколько лет. Об этом URA.RU рассказали в Фонде капремонта ХМАО. «Исключаются те дома, что были признаны аварийными, либо есть превышение стоимости над предельной стоимостью. Это в основном деревянные дома, где по 8 квартир, и жителям просто не накопить сумму на ремонт за 30 лет. Всем собственникам исключенных домов из списка капремонта будут возвращены деньги в полном объеме», — сообщил специалист по связям с общественностью Югорского фонда капремонта Александр Беляев. Для того чтобы вернуть деньги собственникам домов необходимо обратиться с заявлением в Фонд капитального ремонта ХМАО. К нему нужно приложить документы, подтверждающие право собственности на помещение и номер счета, на который необходимо перевести средства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО просят мэра вмешаться в их войну с фондом капремонта. В Сургуте жители обращаются к главе города Андрею Филатову из-за некачественного ремонта многоэтажки на улице Дзержинского.