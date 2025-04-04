В ХМАО из-за сильного снегопада и плохой видимости временно ограничили максимальную скорость. На федеральной автодороге «Югра» и еще пяти региональных трассах запрещено ехать быстрее 70км/ч, сообщили в управлении автодорог Югры.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильный снег, плохая видимость, вводятся временые ограничения максимальной скорости 70, на а/д: Югра 11-141км», — рассказали в telegram-канале управления.
Ограничения также коснулись трасс Нягань — Талинка, Нягань — Приобъе. Кроме того скорость снизили на автодороге Советский — Нягань.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО идет резкое похолодание ниже -20 градусов. в ночь на 5 апреля столбики термометров местами упадут до -22 градусов. Возможны осадки в виде дождя, ветер западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
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