В Сургуте (ХМАО) водитель и пассажир автобуса устроили разборки на дороге. Пешеход перегородил дорогу общественному транспорту и не давал проехать, сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Дорожный конфликт на проспекте Ленина. Сегодня около семи часов вечера водитель 61 маршрутного автобуса чуть не задавил пассажира, который перегородил ему дорогу», — рассказали в telegram-канале «К-Информ Сургут».
По словам очевидцев, водитель закрыл двери перед мужчиной, который не успел сесть в автобус. После этого пешеход вышел на дорогу и заблокировал проезд, а водитель пытался на него наехать, но в итоге открыл дверь и впустил возмущенного сургутянина.
В Госавтоинспекции корреспонденту URA.RU рассказали, что личность водителя уже установлена, он на него составили протоколы об административном нарушении за езду без диагностической карты и документов на транспортное средство.
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