04 апреля 2025

В ХМАО водитель и пассажир автобуса не поделили дорогу. Видео

В ХМАО пассажир перегородил дорогу и не давал проехать автобусу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин перегородил дорогу автобусу и не давал ему проехать
Сургутянин перегородил дорогу автобусу и не давал ему проехать Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель и пассажир автобуса устроили разборки на дороге. Пешеход перегородил дорогу общественному транспорту и не давал проехать, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

«Дорожный конфликт на проспекте Ленина. Сегодня около семи часов вечера водитель 61 маршрутного автобуса чуть не задавил пассажира, который перегородил ему дорогу», — рассказали в telegram-канале «К-Информ Сургут». 

По словам очевидцев, водитель закрыл двери перед мужчиной, который не успел сесть в автобус. После этого пешеход вышел на дорогу и заблокировал проезд, а водитель пытался на него наехать, но в итоге открыл дверь и впустил возмущенного сургутянина. 

В Госавтоинспекции корреспонденту URA.RU рассказали, что личность водителя уже установлена, он на него составили протоколы об административном нарушении за езду без диагностической карты и документов на транспортное средство.

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В Сургуте (ХМАО) водитель и пассажир автобуса устроили разборки на дороге. Пешеход перегородил дорогу общественному транспорту и не давал проехать, сообщили очевидцы в социальных сетях.  «Дорожный конфликт на проспекте Ленина. Сегодня около семи часов вечера водитель 61 маршрутного автобуса чуть не задавил пассажира, который перегородил ему дорогу», — рассказали в telegram-канале «К-Информ Сургут».  По словам очевидцев, водитель закрыл двери перед мужчиной, который не успел сесть в автобус. После этого пешеход вышел на дорогу и заблокировал проезд, а водитель пытался на него наехать, но в итоге открыл дверь и впустил возмущенного сургутянина.  В Госавтоинспекции корреспонденту URA.RU рассказали, что личность водителя уже установлена, он на него составили протоколы об административном нарушении за езду без диагностической карты и документов на транспортное средство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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