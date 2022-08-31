Жители ХМАО просят мэра вмешаться в их войну с фондом капремонта

01 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Жители недовольны качеством ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте жители обращаются к мэру города Андрею Филатову за помощью в решении споров с Югорским фондом капремонта из-за некачественного ремонта многоэтажки на улице Дзержинского. Об этом URA.RU рассказала жительница дома на условиях анонимности. «Два года назад, до начала ремонта, жителям дома обещали полный капремонт многоэтажки. Говорили, что заменят кровлю, утеплят здание и закроют стены сайдингом. А потом на подъездах появились объявления, где указали, что в этом году будет ремонт, и все. Что входит в этот ремонт, никто не уточнил. А когда пришли делать его мы узнали, что некоторые работы не были учтены. Такие, как утепление дома и обшивка его сайдингом. Да и сам ремонт проводится с нарушениями строительных норм. Вопросы в управляющую уже не задать, так как она обанкротилась, а в фонде капремонта Югры нам не помогли. Мы сейчас все нарушения фиксируем и будем обращаться к мэру и в другие инстанции», — сообщил собеседник. В фонде капремонта журналисту URA.RU сообщили, что с замечаниями по факту выполнения работ к ним из жильцов никто не обращался. Не было заявок и по утеплению дома и обшивке его сайдингом. «Никаких протоколов в Югорский фонд капремонта не поступало ни от жителей дома, ни от управляющей компании. Поэтому как были запланированы обычные ремонт фасада и кровли, так ремонт и проводится. А если у жителей есть претензии к качеству работ, то они могут сообщить об этом на нашу электронную почту и взаимодействовать по проводимому ремонту напрямую с фондом», — сообщил специалист по связям с общественностью Югорского фонда капремонта Александр Беляев. Узнать, готова ли администрация Сургута пойти на встречу жителям и встать на защиту их интересов, узнать на момент публикации не удалось. В департамент массовых коммуникаций написан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются мэру на плохую работу чиновников. Сургутяне пожаловались главе города, что чиновники не могут привести в порядок сквер в центре города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте жители обращаются к мэру города Андрею Филатову за помощью в решении споров с Югорским фондом капремонта из-за некачественного ремонта многоэтажки на улице Дзержинского. Об этом URA.RU рассказала жительница дома на условиях анонимности. «Два года назад, до начала ремонта, жителям дома обещали полный капремонт многоэтажки. Говорили, что заменят кровлю, утеплят здание и закроют стены сайдингом. А потом на подъездах появились объявления, где указали, что в этом году будет ремонт, и все. Что входит в этот ремонт, никто не уточнил. А когда пришли делать его мы узнали, что некоторые работы не были учтены. Такие, как утепление дома и обшивка его сайдингом. Да и сам ремонт проводится с нарушениями строительных норм. Вопросы в управляющую уже не задать, так как она обанкротилась, а в фонде капремонта Югры нам не помогли. Мы сейчас все нарушения фиксируем и будем обращаться к мэру и в другие инстанции», — сообщил собеседник. В фонде капремонта журналисту URA.RU сообщили, что с замечаниями по факту выполнения работ к ним из жильцов никто не обращался. Не было заявок и по утеплению дома и обшивке его сайдингом. «Никаких протоколов в Югорский фонд капремонта не поступало ни от жителей дома, ни от управляющей компании. Поэтому как были запланированы обычные ремонт фасада и кровли, так ремонт и проводится. А если у жителей есть претензии к качеству работ, то они могут сообщить об этом на нашу электронную почту и взаимодействовать по проводимому ремонту напрямую с фондом», — сообщил специалист по связям с общественностью Югорского фонда капремонта Александр Беляев. Узнать, готова ли администрация Сургута пойти на встречу жителям и встать на защиту их интересов, узнать на момент публикации не удалось. В департамент массовых коммуникаций написан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются мэру на плохую работу чиновников. Сургутяне пожаловались главе города, что чиновники не могут привести в порядок сквер в центре города.