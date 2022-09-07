Мэрия Перми пытается продать бывшую школу-памятник

Мэрия Перми пытается продать здание бывшей школы - объект культурного наследия

08 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Мэрия хочет пополнить бюджет, продав школу, где учились семь Героев Советского Союза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Перми планирует выставить на торги объект культурного наследия — здание бывшей школы на ул. Восстания, 55. Чиновники уже подали заявление, чтобы вывести земельный участок под школой из зоны сохранения образовательных учреждений. «Состояние и конфигурация не позволяют приспособить здание для объектов образования. Объект может использоваться под какие-то иные цели. Снести его невозможно, поэтому предлагается снять с участка под ним зону сохранения образовательных учреждений. Это позволит вовлечь здание в оборот — мы сможем привлечь инвесторов для приведения его в нормативное состояние», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» начальника департамента градостроительства и архитектуры Перми Марию Норову. Ранее городские власти пытались сдать здание в аренду, но желающих не нашли. Трехэтажный памятник архитектуры не используется с 2011 года и находится в неудовлетворительном состоянии. Школу построили в 1913 году. В 1920—1930-х годах здесь будущие Герои Советского Союза. Поэтому памятник называют «Здание школы, где учились семь Героев Советского Союза».

Администрация Перми планирует выставить на торги объект культурного наследия — здание бывшей школы на ул. Восстания, 55. Чиновники уже подали заявление, чтобы вывести земельный участок под школой из зоны сохранения образовательных учреждений. «Состояние и конфигурация не позволяют приспособить здание для объектов образования. Объект может использоваться под какие-то иные цели. Снести его невозможно, поэтому предлагается снять с участка под ним зону сохранения образовательных учреждений. Это позволит вовлечь здание в оборот — мы сможем привлечь инвесторов для приведения его в нормативное состояние», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» начальника департамента градостроительства и архитектуры Перми Марию Норову. Ранее городские власти пытались сдать здание в аренду, но желающих не нашли. Трехэтажный памятник архитектуры не используется с 2011 года и находится в неудовлетворительном состоянии. Школу построили в 1913 году. В 1920—1930-х годах здесь будущие Герои Советского Союза. Поэтому памятник называют «Здание школы, где учились семь Героев Советского Союза».