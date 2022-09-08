В Тюменской области продают смертельно опасное мясо

На трассе из Тюмени в ХМАО продают мясо медведя, зараженное смертельно опасными личинками

08 сентября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

При употреблении в пищу зараженного мяса в организме человека начинают размножаться черви трихинеллы Фото: Анна Майорова © URA.RU В мясе медведя, купленном тюменцем на «трассе смерти» Р-404 (Тюмень — ХМАО), нашли личинки трихинелл. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте Тюменской области. При употреблении в пищу зараженного мяса людям грозят осложнения, вплоть до паралича дыхательных путей и смерти. «Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили личинки трихинелл в мясе медведя. Образец взят из двухкилограммового куска, приобретенного тюменцем у кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в 10 км от села Ярково», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там также отметили, что, несмотря на опасную находку, установить ограничительные мероприятия на территории региона невозможно. Места нахождения и передачи возбудителя болезни нельзя установить, а значит и определить, где зверям (и употребляющим их мясо людям) грозит опасность. Единственный способ защититься от заболевания — это проверять мясо диких животных (особенно — барсука, медведя, кабана, енотовидной собаки), купленное или добытое. Для этого его нужно сдавать на анализ в ветеринарную лабораторию. Трихинеллез передается человеку при употреблении зараженного мяса. В организме личинки червей растут и развиваются. Это приводит к аллергии, тошноте, боли в мышцах, кровавому кашлю и даже параличу. В том числе, поражая нервную систему, личинки могут заблокировать работу дыхательных путей, что смертельно опасно.

В мясе медведя, купленном тюменцем на «трассе смерти» Р-404 (Тюмень — ХМАО), нашли личинки трихинелл. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте Тюменской области. При употреблении в пищу зараженного мяса людям грозят осложнения, вплоть до паралича дыхательных путей и смерти. «Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили личинки трихинелл в мясе медведя. Образец взят из двухкилограммового куска, приобретенного тюменцем у кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в 10 км от села Ярково», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там также отметили, что, несмотря на опасную находку, установить ограничительные мероприятия на территории региона невозможно. Места нахождения и передачи возбудителя болезни нельзя установить, а значит и определить, где зверям (и употребляющим их мясо людям) грозит опасность. Единственный способ защититься от заболевания — это проверять мясо диких животных (особенно — барсука, медведя, кабана, енотовидной собаки), купленное или добытое. Для этого его нужно сдавать на анализ в ветеринарную лабораторию. Трихинеллез передается человеку при употреблении зараженного мяса. В организме личинки червей растут и развиваются. Это приводит к аллергии, тошноте, боли в мышцах, кровавому кашлю и даже параличу. В том числе, поражая нервную систему, личинки могут заблокировать работу дыхательных путей, что смертельно опасно.