Власти запросили у пермских управляющих компаний данные о дебоширах

Данные о дебоширах будут переданы правоохранительным органам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Чусовского городского округа Пермского края попросили руководителей управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК предоставить информацию о дебоширах, проживающих в их домах. Об этом говорится в информационном письме (имеется в распоряжении URA.RU), которое было разослано в организации, обслуживающие жилой фонд, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Документ подписал руководитель управления ЖКХ и энергетики администрации округа Сергей Вотинов.

«В работе управления ЖКХ и энергетики администрации Чусовского городского округа находится письмо заместителя главы округа по безопасности и муниципальному контролю от 5.09.2022 года о предоставлении информации о бытовых дебоширах. В связи с этим […] просим вас направить сведения о лицах, допускающих неправомерные деяния на почве семейно-бытовых отношений для решения вопроса о постановке их на профилактический учет в правоохранительные органы», — сказано в письме за подписью Вотинова.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Чусового, попросив уточнить, на основании чего организациям дано соответствующее указание, а также разъяснить, кого именно чиновники считают дебоширами. В мэрии агентству пояснили, что предоставят ответ позже.

В Краснокамске власти поручили управляющим компаниям предоставить информацию о количестве снега, который образуется во дворах в зимний период. Городские власти объясняют, что информация необходима для того, чтобы рассчитать количество снега, который будет размещен на полигоне предстоящей зимой.

УК, ТСЖ и ЖСК должны сообщить о дебоширах в администрацию Чусовского округа до 21 сентября Фото: источник информагентства URA.RU