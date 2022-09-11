ЦИК РФ озвучил первые результаты выборов губернатора Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

После обработки 0,04% протоколов действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 84,31% голосов. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.

«Куйвашев („Единая Россия“) — 84,31% голосов, Александр Ивачев (КПРФ) — 7,84%. Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,92%, Александр Демин („Новые люди“) — 3,92%, Андрей Кузнецов („Справедливая Россия — Патриоты — За правду“) — 0%», — сообщается на табло в информцентре ЦИК.

Ранее URA.RU сообщало, что второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, это следует из результатов экзитполов. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, Куйвашев набирает 59,8%. Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работали специалисты Центра общественных наблюдений, которые следили за их законностью.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

После обработки 0,04% протоколов действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 84,31% голосов. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ. «Куйвашев („Единая Россия“) — 84,31% голосов, Александр Ивачев (КПРФ) — 7,84%. Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,92%, Александр Демин („Новые люди“) — 3,92%, Андрей Кузнецов („Справедливая Россия — Патриоты — За правду“) — 0%», — сообщается на табло в информцентре ЦИК. Ранее URA.RU сообщало, что второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, это следует из результатов экзитполов. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, Куйвашев набирает 59,8%. Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работали специалисты Центра общественных наблюдений, которые следили за их законностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...