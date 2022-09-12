Президент Индонезии допустил возможность покупки нефти у РФ

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Импорт нефти поможет Индонезии сдержать рост цен на энергоносители Фото:

Власти Индонезии рассматривают возможность импорта нефти из России. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна [и] они дают лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — сказал Видодо в интервью британской газете Financial Times.

Так он ответил на вопрос, будет ли Индонезия закупать нефть у России. По его словам, Индонезия может последовать примеру Китая и Индии, которые нарастили поставки за счет скидки на российскую нефть. Издание отмечает, что попытки купить нефть у России могут сделать страну уязвимой для санкций США. Министр туризма Индонезии заявил, что Россия предложила Индонезии нефть по цене на 30% ниже рыночной.

Западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. США отказались от российской нефти и газа, Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны обсуждают возможность введения потолка цен на российскую нефть. Ранее посол Индонезии в РФ заявил, что в повестке G20 нет этого вопроса, пишет RT.

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Власти Индонезии рассматривают возможность импорта нефти из России. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо. «Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна [и] они дают лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — сказал Видодо в интервью британской газете Financial Times. Так он ответил на вопрос, будет ли Индонезия закупать нефть у России. По его словам, Индонезия может последовать примеру Китая и Индии, которые нарастили поставки за счет скидки на российскую нефть. Издание отмечает, что попытки купить нефть у России могут сделать страну уязвимой для санкций США. Министр туризма Индонезии заявил, что Россия предложила Индонезии нефть по цене на 30% ниже рыночной. Западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. США отказались от российской нефти и газа, Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны обсуждают возможность введения потолка цен на российскую нефть. Ранее посол Индонезии в РФ заявил, что в повестке G20 нет этого вопроса, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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