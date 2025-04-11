Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono

Сотрудники полиции провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре. Они потребовали от посетителей лечь на пол и снимали их на камеру. Об этом сообщают СМИ.
«Сотрудники полиции ворвались в клуб на Покровском бульваре. Они потребовали посетителей лечь на пол, людей снимали на камеру», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидцы рассказали, что клуб объявил о бесплатном входе, что вызвало подозрения.
Mono уже неоднократно подвергался облавам, в том числе в ноябре 2024 года, когда МВД объяснило свои действия борьбой с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). После рейдов посетителям выдавали повестки в военкомат. Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Москвы. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в московском фитнес-клубе Spirit Fitness прошла облава с участием силовиков и военкомата. Сотрудники уложили клиентов на пол, проверили документы и разделили их по этническому признаку. Тех, у кого не было паспорта или отметки о воинской обязанности, задержали для проверки и выдали повестки. Администрация клуба и военкомат отказались комментировать ситуацию, но подтвердили, что подобные рейды проводятся в разных местах.
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