В РАН решили переселяться на другие планеты

Вице-президент РАН Чернышев: дальний космос будет доступен через 3-4 поколения
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Через три-четыре поколения люди смогут достичь дальнего космоса
Через три-четыре поколения люди смогут достичь дальнего космоса Фото:

Человечество сможет достичь дальнего космоса через три-четыре поколения, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев. Это станет необходимым шагом в связи с ограниченной продолжительностью существования Земли на галактическом уровне.

«Дальний космос станет доступен человеку через три-четыре поколения...» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Чернышева. Вице-президент РАН также отметил, что с  учетом галактических масштабов существование жизни на Земле имеет свои временные рамки. В связи с этим рано или поздно возникнет необходимость рассмотрения вопроса о возможности колонизации ближайших планет.

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Человечество сможет достичь дальнего космоса через три-четыре поколения, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев. Это станет необходимым шагом в связи с ограниченной продолжительностью существования Земли на галактическом уровне. «Дальний космос станет доступен человеку через три-четыре поколения...» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Чернышева. Вице-президент РАН также отметил, что с  учетом галактических масштабов существование жизни на Земле имеет свои временные рамки. В связи с этим рано или поздно возникнет необходимость рассмотрения вопроса о возможности колонизации ближайших планет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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