ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

Слюсарь: средства ПВО сбили украинские дроны в Ростовской области
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Украина атаковала Ростовскую область БПЛА
Украина атаковала Ростовскую область БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 12 апреля Украина совершила попытку атаки дронами на Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы в Ростовской области. Все беспилотники ВСУ были успешно уничтожены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — написал глава области в своем telegram-канале. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Эта информация еще уточняется, добавил Слюсарь.

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В ночь на 12 апреля Украина совершила попытку атаки дронами на Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы в Ростовской области. Все беспилотники ВСУ были успешно уничтожены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — написал глава области в своем telegram-канале. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Эта информация еще уточняется, добавил Слюсарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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