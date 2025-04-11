Россия обновляет силы для противостояния с Западом

Президент Владимир Путин раскрыл планы по развитию ВМФ России. Совещание, на котором обсуждалась новая стратегия, прошло в тот же день, когда в Санкт-Петербург прилетел спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Эксперты видят связь этих событий: если отношения с США наладятся, главной угрозой для России станет Европа, и восемь стран НАТО, которые, как и РФ, имеют выход к Балтийскому морю. Военные базы альянса уже строятся. Балтика станет новым центром противостояния, говорят аналитики.
Для обсуждения стратегии развития ВМФ России президент выбрал Санкт-Петербург — «историческую морскую столицу России на Балтике», отметил Путин, начиная работу. «У нас реализуется масштабная программа модернизации Военно-Морского флота. За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 года и по сегодняшний день в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта „Борей-А“ и четыре многоцелевые подводные лодки проекта „Ясень-М“», — отметил Путин.
Бурные изменения в мире, новые вызовы и угрозы требуют «формирования нового облика ВМФ», подчеркнул президент. «Важно системно и последовательно развивать подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения.
Одна из приоритетных задач – это укрепление отечественного флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса. Доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах в России составляет 100%», — подчеркнул Путин.
Россия будет наращивать серийный выпуск современных кораблей разных классов. В ближайшие 10 лет на модернизацию военного флота направят 8,4 трлн рублей. «Принципиальная тема для качественного развития флота — разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров. Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур, связаны с нашей спутниковой группировкой», — потребовал Путин.
Информации о состоянии ВМФ России в публичном доступе нет, а последние данные один из крупнейших мировых военных ресурсов mill.press/flot опубликовал по итогам 2020 года. Из этого отчета следует, что по боевым возможностям ВМФ России уступал и США, и Китаю: у РФ насчитывалось 238 боевых кораблей, у США — 245, у Китая — 362 единицы. Такой расклад сил остается и сегодня, подтвердил URA.RU капитан 1 ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин. Но нюанс в том, что, по словам Дандыкина, техническое оснащение российских и американских военных кораблей превосходит китайский флот.
По данным того же портала mill.press, в 2023 году у Китая было 59 подлодок, из них атомных — 12, половина из которых оснащена баллистическими ракетами, остальные — дизельные. У США — 14 атомных подлодок с баллистикой, четыре АПЛ — с крылатыми ракетами большой дальности, и 49 «обычных» АПЛ. Россия же в 2020-м имела 11 атомных подлодок с баллистикой, шесть — крылатыми ракетами большой дальности, семь — атомных и 15 дизельных подлодок. К ним следует добавить еще восемь новейших крейсеров, о которых сегодня сказал президент: четыре стратегические подлодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М» — носители самых современных стратегических ракет морского базирования.
Свое лидерство в морских стратегических ядерных силах Россия вряд ли уступит. Но, отмечают эксперты, в части беспилотных систем РФ пока отстает. Между тем СВО показала, что в современных условиях без дронов боевые действия невозможны. «Мы не можем обходиться сегодня без беспилотных катеров, — объяснил URA.RU эксперт Дандыкин. –
Ситуация, которую мы наблюдаем с 2022 года в Черном море, яркое тому подтверждение. Технические возможности БЭКов большие: они могут атаковать корабли, они могут уничтожать наземные и воздушные цели с моря. Все это Россия будет учитывать при развитии своего Военно-Морского флота».
Военный аналитик Владимир Прохватилов это не только подтверждает, но и заявляет, что «время больших кораблей ушло». «Вспомните историю с атакой хуситов на американские эсминцы — США не справились с ней. Они подвели два авианосца к Йемену, но после отвели их, — напомнил Прохватилов. — Ни один большой корабль не защищен от значительно более дешевых современных ударных дронов и крылатых ракет».
По словам Прохватилова, американцы это уже поняли. Предприниматель Илон Макс поддержал стартап Anduril Industries (военно-промышленная компания, которая специализируется на разработке автономных боевых систем, кибербезопасности, робототехнике, искусственном интеллекте, программных и аппаратных средствах обороны). Эта компания будет заниматься «гипермасштабированием всех возможных летающих, ползающих, плавающих и ныряющих дешевых дронов». Их будут выпускать миллионами единиц, и Россия вынуждена идти по этому же пути, убежден эксперт.
Сложная ситуация не только на Черном море, но и на Балтике. «При Байдене „главной“ в этом регионе определена Германия, которая способна нарастить количество кораблей, если будет поставлена такая задача.
Но флот всех стран НАТО, имеющих выход к Балтике, уже больше российского Балтийского флота, и это, конечно, является большой угрозой для нас», — объяснил Василий Дандыкин.
При этом он не рассматривает всерьез возможности Эстонии, власти которой разрешили своим военным кораблям атаковать и даже топить любые «подозрительные суда». Гораздо большее беспокойство вызывает Арктическая зона, а потому Путин и говорит о необходимости модернизации и развития Северного флота. Кроме того, на Тихоокеанском направлении усиливаются Южная Корея и особенно Япония, которая «строит корабли, как пирожки печет». Впрочем, в этой зоне у России надежный партнер — Китай, с которым регулярно проводятся совместные военно-морские учения.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает, что обновление стратегии развития ВМФ — естественный процесс, если учесть, насколько стремительно меняется геополитическая обстановка (скажем, еще пять лет назад никто не мог прогнозировать, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО). «Балтика превращается для нас в арену противостояния с Западом», — констатирует он.
Важен и другой момент — начавшийся диалог между Россией и США. Неслучайно именно сегодня в Петербург на встречу с Путиным прилетел спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«Это центровой фактор: предпринята реальная попытка возобновить отношения с наших заклятым врагом – США. Мы пытаемся вернуть диалог в конструктивное русло. Налаживание отношений России и США может полностью изменить геополитическую ситуацию в мире, — убежден Ознобищев. –
Но остается очень сильный внешний негативный фактор — фактор Европы. Для России она представляет угрозу, хотя ее военный потенциал и не сравним с потенциалом США. Если мы вернемся к стратегическому партнерству с США, Европа попытается занять их место. И серьезные угрозы для нас будут на Балтике, которую натовцы уже считают «своим внутренним морем»».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.