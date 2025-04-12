Российская певица и телеведущая Ольга Бузова столкнулась с неприятной ситуацией в аэропорту Дубая, когда сотрудница авиакомпании без ее согласия поменяла рейс и отправила багаж. Об этом сообщила сама артистка.
«У меня ничего нет с собой. Сейчас тут решают, где мой чемодан? Какая-то ***** меня решила переместить на другой рейс и решила, что я опоздаю на пересадку и просто отправила мой чемодан», — возмутилась Ольга Бузова в своем telegram-канале, ее сообщение передает «Пятый канал». По словам певицы, она оказалась в сложной ситуации: без одежды, косметики и важных витаминов и личных вещей.
Бузова также выразила беспокойство по поводу важных лекарственных препаратов, которые могли находиться в чемодане, а также потенциальных съемок и возможных штрафов за опоздание на них. Это вызвало у нее вопросы о правомерности действий персонала авиакомпании.
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