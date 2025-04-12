Врачи Трампа дали ему рекомендации по образу жизни

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование, в ходе которого ему были даны рекомендации по изменению образа жизни. Об этом глава американского государства сообщил на борту самолета, следующего во Флориду.
«Немного есть», — сказал Трамп на борту воздушного судна. Трансляция пресс-конференции шла на YouTube-канале LiveNOW from FOX. По словам лидера Штатов, врачи предложили ему внести некоторые коррективы в привычный ритм жизни.
Во время медицинского обследования, которое длилось около четырех часов, Трамп прошел несколько процедур без использования анестезии. Белый дом заявил, что вскоре будет опубликована официальная информация о состоянии здоровья президента, подготовленная медицинскими специалистами.
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