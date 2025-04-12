Врачи Трампа дали ему рекомендации по образу жизни

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Трамп сообщил, что врачи дали ему немного советов о переменах в образе жизни
Трамп сообщил, что врачи дали ему немного советов о переменах в образе жизни Фото:

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование, в ходе которого ему были даны рекомендации по изменению образа жизни. Об этом глава американского государства сообщил на борту самолета, следующего во Флориду.

«Немного есть», — сказал Трамп на борту воздушного судна. Трансляция пресс-конференции шла на YouTube-канале LiveNOW from FOX. По словам лидера Штатов, врачи предложили ему внести некоторые коррективы в привычный ритм жизни.

Во время медицинского обследования, которое длилось около четырех часов, Трамп прошел несколько процедур без использования анестезии. Белый дом заявил, что вскоре будет опубликована официальная информация о состоянии здоровья президента, подготовленная медицинскими специалистами.

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Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование, в ходе которого ему были даны рекомендации по изменению образа жизни. Об этом глава американского государства сообщил на борту самолета, следующего во Флориду. «Немного есть», — сказал Трамп на борту воздушного судна. Трансляция пресс-конференции шла на YouTube-канале LiveNOW from FOX. По словам лидера Штатов, врачи предложили ему внести некоторые коррективы в привычный ритм жизни. Во время медицинского обследования, которое длилось около четырех часов, Трамп прошел несколько процедур без использования анестезии. Белый дом заявил, что вскоре будет опубликована официальная информация о состоянии здоровья президента, подготовленная медицинскими специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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