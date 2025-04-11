11 апреля 2025

Умер известный кинокритик Юрий Гладильщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладильщиков умер в возрасте 63 лет
Гладильщиков умер в возрасте 63 лет Фото:

Известный кинокритик Юрий Гладильщиков скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Анастасия.

«Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала Анастасия в своем telegram-канале.

Гладильщиков, который родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре, успешно завершил обучение на факультете журналистики МГУ, получив специализацию в области театральной критики. Его профессиональный путь начался с работы корреспондентом в газете «Советская Россия». В дальнейшем он занимал должность заведующего отделом искусств в «Литературной газете» и работал кинообзревателем в «Независимой газете», а также в «Сегодня» и журнале «Итоги». Гладильщиков также вел популярную телепередачу «Кинопанорама» и был автором рубрик в «Известиях» и журнале «Огонек», среди других публикаций, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный кинокритик Юрий Гладильщиков скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Анастасия. «Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала Анастасия в своем telegram-канале. Гладильщиков, который родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре, успешно завершил обучение на факультете журналистики МГУ, получив специализацию в области театральной критики. Его профессиональный путь начался с работы корреспондентом в газете «Советская Россия». В дальнейшем он занимал должность заведующего отделом искусств в «Литературной газете» и работал кинообзревателем в «Независимой газете», а также в «Сегодня» и журнале «Итоги». Гладильщиков также вел популярную телепередачу «Кинопанорама» и был автором рубрик в «Известиях» и журнале «Огонек», среди других публикаций, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...