11 апреля 2025

В Киеве раскрыли, когда может завершиться СВО на Украине

Полковник СБУ Стариков: судьбу конфликта на Украине решат в Москве 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Трампа 9 Мая в Москву будет означать конец конфликта на Украине
Визит Трампа 9 Мая в Москву будет означать конец конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве 9 мая будет решаться судьба украинского конфликта. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью Youtube-каналу Politeka. Он указал, что этот день может стать поворотным в вопросе прекращения или продолжения военных действий на Украине.

В зависимости от исхода переговоров, которые состоятся в Москве, могут последовать различные сценарии. «Если туда приедет еще президент [президент США Дональд]Трамп, то это будет говорить о том, что [конфликт] закончился», — отметил Стариков. Однако, если мирное соглашение сорвется, возможно начало крупного наступления ВС РФ, предупредил эксперт.

Стариков также подчеркнул важность участия иностранных лидеров в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приезд таких значимых личностей, как председатель КНР Си Цзиньпин и потенциальное присутствие президента Трампа, могут существенно повлиять на ход и результаты обсуждений.

Си Цзиньпин принял предложение посетить столицу России для участия в торжествах, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны. В ответ на это, Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина присоединиться к празднованиям, которые запланированы на начало сентября, напоминает RT.

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В Москве 9 мая будет решаться судьба украинского конфликта. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью Youtube-каналу Politeka. Он указал, что этот день может стать поворотным в вопросе прекращения или продолжения военных действий на Украине. В зависимости от исхода переговоров, которые состоятся в Москве, могут последовать различные сценарии. «Если туда приедет еще президент [президент США Дональд]Трамп, то это будет говорить о том, что [конфликт] закончился», — отметил Стариков. Однако, если мирное соглашение сорвется, возможно начало крупного наступления ВС РФ, предупредил эксперт. Стариков также подчеркнул важность участия иностранных лидеров в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приезд таких значимых личностей, как председатель КНР Си Цзиньпин и потенциальное присутствие президента Трампа, могут существенно повлиять на ход и результаты обсуждений. Си Цзиньпин принял предложение посетить столицу России для участия в торжествах, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны. В ответ на это, Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина присоединиться к празднованиям, которые запланированы на начало сентября, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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