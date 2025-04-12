Как будут рассчитываться пени за неоплату услуг ЖКХ в 2026 году

Российские власти продлили льготный период для оплаты ЖКХ — пени за просрочку коммунальных платежей останутся на уровне 9,5% вместо 21% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг продолжат начислять по льготной ставке 9,5% вместо планировавшихся 21%. Соответствующее постановление правительства РФ, принятое по инициативе депутатов Госдумы, продлевает действующий порядок расчетов до 31 декабря 2026 года. Такая мера поможет избежать роста долгов населения и не допустит ухудшения финансового положения граждан», — заявил Кошелев. Его слова передает РИА Новости.
Парламентарий также подчеркнул необходимо пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ. Потому что ни размер пеней, ни ключевая ставка ЦБ не оказывают существенного влияния на снижение уровня задолженности за коммунальные услуги.
Ранее URA.RU рассказывало, что общая сумма долгов россиян за ЖКУ в 2024 году достигла 800 млрд рублей. Рост задолженности связан с падением доходов населения и одновременным увеличением тарифов на коммунальные услуги, которые за последние несколько лет выросли в два раза.
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