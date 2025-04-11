Reuters: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине

Администрация США демонстрирует отсутствие четкой и последовательной стратегии касательно урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.
«От различных представителей команды президента США Дональда Трампа поступают несогласованные заявления. Это усиливает впечатление отсутствия продуманного плана действий в отношении украинского конфликта», — поделился с Reuters дипломат на условиях анонимности.
По сведениям издания, несмотря на регулярное взаимодействие между специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом, Совет национальной безопасности США провел лишь одно заседание по украинскому вопросу. И это идет вразрез обычной практики Вашингтона.
В Санкт-Петербурге ранее завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры по урегулированию украинского конфликта длились более четырех часов.
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