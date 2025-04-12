Reuters: США рассчитывают на контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине

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Переговоры Вашингтона и Киева фактически провалились
Переговоры Вашингтона и Киева фактически провалились Фото:

Проект соглашения, подготовленный Соединенными Штатами, включает требование передачи контроля над трубопроводом «Газпрома», проложенным через Украину в Европу, американской правительственной корпорации. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.

«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — отметил источник Reuters. Переговоры по данному проекту соглашения проходили в Вашингтоне и характеризовались как напряженные. 

Кроме того, украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells для консультаций по соглашению о полезных ископаемых. В ближайшее время ожидается приезд в Вашингтон премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко для участия в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, где также будут обсуждаться вопросы по Украине.

Согласно информации, полученной от источников Reuters, переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины относительно доступа к полезным ископаемым проходили в напряженной обстановке. Как отмечает агентство, сложности в диалоге возникли из-за условий предложенного соглашения, которые стали камнем преткновения между сторонами. По информации газеты New York Times, в обновленной версии проекта договора, касающегося минеральных ресурсов, отсутствуют статьи, предусматривающие гарантии безопасности для Киева.

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Проект соглашения, подготовленный Соединенными Штатами, включает требование передачи контроля над трубопроводом «Газпрома», проложенным через Украину в Европу, американской правительственной корпорации. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — отметил источник Reuters. Переговоры по данному проекту соглашения проходили в Вашингтоне и характеризовались как напряженные.  Кроме того, украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells для консультаций по соглашению о полезных ископаемых. В ближайшее время ожидается приезд в Вашингтон премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко для участия в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, где также будут обсуждаться вопросы по Украине. Согласно информации, полученной от источников Reuters, переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины относительно доступа к полезным ископаемым проходили в напряженной обстановке. Как отмечает агентство, сложности в диалоге возникли из-за условий предложенного соглашения, которые стали камнем преткновения между сторонами. По информации газеты New York Times, в обновленной версии проекта договора, касающегося минеральных ресурсов, отсутствуют статьи, предусматривающие гарантии безопасности для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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