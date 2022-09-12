12 сентября 2022

В Екатеринбурге на базе отдыха загорелись два дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался 13 сентября в четыре часа утра Фото:

В Екатеринбурге на территории базы отдыха «Мангал» загорелись два дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«На базе отдыха загорелись два дома. К месту возгорания приехали пять пожарных машин и 20 спасателей», — рассказал очевидец.

Пожар произошел 13 сентября в четыре часа утра на улице 8 марта, 212Б. По словам спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ночью проник на территорию санатория «Лесная сказка» и поджег бар «Место» и несколько домов. В момент пожара в одном из домов находилась семья путешественников.

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В Екатеринбурге на территории базы отдыха «Мангал» загорелись два дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «На базе отдыха загорелись два дома. К месту возгорания приехали пять пожарных машин и 20 спасателей», — рассказал очевидец. Пожар произошел 13 сентября в четыре часа утра на улице 8 марта, 212Б. По словам спасателей, в результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ночью проник на территорию санатория «Лесная сказка» и поджег бар «Место» и несколько домов. В момент пожара в одном из домов находилась семья путешественников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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