Пожар начался 13 сентября в четыре часа утра
В Екатеринбурге на территории базы отдыха «Мангал» загорелись два дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«На базе отдыха загорелись два дома. К месту возгорания приехали пять пожарных машин и 20 спасателей», — рассказал очевидец.
Пожар произошел 13 сентября в четыре часа утра на улице 8 марта, 212Б. По словам спасателей, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ночью проник на территорию санатория «Лесная сказка» и поджег бар «Место» и несколько домов. В момент пожара в одном из домов находилась семья путешественников.
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