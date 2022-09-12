В Екатеринбурге на базе отдыха загорелись два дома. Фото

13 сентября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Пожар начался 13 сентября в четыре часа утра Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге на территории базы отдыха «Мангал» загорелись два дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «На базе отдыха загорелись два дома. К месту возгорания приехали пять пожарных машин и 20 спасателей», — рассказал очевидец. Пожар произошел 13 сентября в четыре часа утра на улице 8 марта, 212Б. По словам спасателей, в результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ночью проник на территорию санатория «Лесная сказка» и поджег бар «Место» и несколько домов. В момент пожара в одном из домов находилась семья путешественников. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на территории базы отдыха «Мангал» загорелись два дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «На базе отдыха загорелись два дома. К месту возгорания приехали пять пожарных машин и 20 спасателей», — рассказал очевидец. Пожар произошел 13 сентября в четыре часа утра на улице 8 марта, 212Б. По словам спасателей, в результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ночью проник на территорию санатория «Лесная сказка» и поджег бар «Место» и несколько домов. В момент пожара в одном из домов находилась семья путешественников.