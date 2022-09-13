Авария произошла в Екатеринбурге на перекрестке Щорса—Белинского Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса—Белинского столкнулись шесть автомобилей. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На Щорса столкнулись шесть машин. К месту происшествия приехали сотрудники МЧС и реанимации», — рассказал читатель URA.RU.

Авария произошла примерно в 22 часа 13 сентября. На запрос корреспондента URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что информация о ДТП появится позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло тройное ДТП с участием автобуса. Авария произошла в Академическом районе города; после первого столкновения иномарку отбросило в стоящий на остановке автобус.

Авария произошла примерно в 22 часа 13 сентября Фото: читатель URA.RU