У жителей Челябинска станут массово изымать гаражи

У автомобилистов заберут земельные участки и 125 гаражей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У жителей Челябинска изымут более 125 гаражей, которые находятся на месте стройки дороги по улице Молдавская. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе мэрии.

«В следующем году в Челябинске запланировано завершение строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску. В границы строительства автомобильной дороги попадают 125 гаражных боксов, расположенных в потребительском ГСК № 13», — отметили URA.RU в мэрии.

В настоящее время начата работа по изъятию у собственников гаражей и части земельного участка. В адрес собственников гаражей направлены уведомления об изъятии, которое осуществляется в соответствии с установленным Земельным кодексом РФ порядком, отмечают в мэрии.

Собственникам земельных участков и гаражей мэрия обещает выплатить возмещение. Компенсация за гараж будет определяться на основание отчета независимого оценщика о рыночной стоимости данных объектов.