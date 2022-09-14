14 сентября 2022

У жителей Челябинска станут массово изымать гаражи

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемная дорога на Химмаш. Екатеринбург , гаражи
У автомобилистов заберут земельные участки и 125 гаражей Фото:

У жителей Челябинска изымут более 125 гаражей, которые находятся на месте стройки дороги по улице Молдавская. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе мэрии.

«В следующем году в Челябинске запланировано завершение строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску. В границы строительства автомобильной дороги попадают 125 гаражных боксов, расположенных в потребительском ГСК № 13», — отметили URA.RU в мэрии.

В настоящее время начата работа по изъятию у собственников гаражей и части земельного участка. В адрес собственников гаражей направлены уведомления об изъятии, которое осуществляется в соответствии с установленным Земельным кодексом РФ порядком, отмечают в мэрии.

Собственникам земельных участков и гаражей мэрия обещает выплатить возмещение. Компенсация за гараж будет определяться на основание отчета независимого оценщика о рыночной стоимости данных объектов.

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У жителей Челябинска изымут более 125 гаражей, которые находятся на месте стройки дороги по улице Молдавская. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе мэрии. «В следующем году в Челябинске запланировано завершение строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску. В границы строительства автомобильной дороги попадают 125 гаражных боксов, расположенных в потребительском ГСК № 13», — отметили URA.RU в мэрии. В настоящее время начата работа по изъятию у собственников гаражей и части земельного участка. В адрес собственников гаражей направлены уведомления об изъятии, которое осуществляется в соответствии с установленным Земельным кодексом РФ порядком, отмечают в мэрии. Собственникам земельных участков и гаражей мэрия обещает выплатить возмещение. Компенсация за гараж будет определяться на основание отчета независимого оценщика о рыночной стоимости данных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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