Политолог раскрыл главную опасность угрозы ядерным оружием

Политолог Павел Золотарев: угрозы ядерным оружием ведут к эскалации конфликта на Украине и войне с НАТО

17 сентября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Националистические силы провоцируют Россию начать полномасштабное столкновение с НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угрозы применить на Украине ядерное оружие могут привести к эскалации конфликта и испорченным отношениям на международном уровне, в частности повышают риск прямого столкновения России с НАТО. Такое мнение высказал заместитель директора Института США и Канады РАН, кандидат технических наук Павел Золотарев. «Угрозы ядерной дубинкой со стороны отечественных политиков наносят безопасности России реальный вред, так как ведут к нагнетанию международной обстановки и эскалации российско-украинского конфликта. Националистические силы идут на провокации, чтобы вынудить Кремль превратить украинскую спецоперацию в полномасштабную войну с блоком НАТО», — отметил он в разговоре с журналистами издания «Ридус». Ранее о том, что Россия готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом в российской военной доктрине сказано, что применение оружия массового уничтожения РФ возможно в случае агрессии против нее или ее союза с применением оружия массового уничтожения. Президент США Джо Байден уже ответил на это, что Россию ждут последствия в случае применения ядерного или химического оружия на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. На данный момент под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Угрозы применить на Украине ядерное оружие могут привести к эскалации конфликта и испорченным отношениям на международном уровне, в частности повышают риск прямого столкновения России с НАТО. Такое мнение высказал заместитель директора Института США и Канады РАН, кандидат технических наук Павел Золотарев. «Угрозы ядерной дубинкой со стороны отечественных политиков наносят безопасности России реальный вред, так как ведут к нагнетанию международной обстановки и эскалации российско-украинского конфликта. Националистические силы идут на провокации, чтобы вынудить Кремль превратить украинскую спецоперацию в полномасштабную войну с блоком НАТО», — отметил он в разговоре с журналистами издания «Ридус». Ранее о том, что Россия готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом в российской военной доктрине сказано, что применение оружия массового уничтожения РФ возможно в случае агрессии против нее или ее союза с применением оружия массового уничтожения. Президент США Джо Байден уже ответил на это, что Россию ждут последствия в случае применения ядерного или химического оружия на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. На данный момент под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.