К грибникам в ЯНАО вышла лиса. Видео

19 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Грибники встретили лису возле озера Светлого Фото: Александр Мамаев © URA.RU Недалеко от озера Светлого в Ноябрьске (ЯНАО) к грибникам вышла лиса. Как сообщил читатель URA.RU, зверь понаблюдал за людьми и ушел. «Поехали вчера по грибы в лес около Светлого, собрали белые грибы, моховики, грузди, вешенки. В конце к нам вышла царица леса — лисичка», — сообщил агентству читатель. Ранее URA.RU сообщало, что в окрестностях Надыма местные жители встретили бурого медведя. Он гулял по автодороге.

Недалеко от озера Светлого в Ноябрьске (ЯНАО) к грибникам вышла лиса. Как сообщил читатель URA.RU, зверь понаблюдал за людьми и ушел. «Поехали вчера по грибы в лес около Светлого, собрали белые грибы, моховики, грузди, вешенки. В конце к нам вышла царица леса — лисичка», — сообщил агентству читатель. Ранее URA.RU сообщало, что в окрестностях Надыма местные жители встретили бурого медведя. Он гулял по автодороге.