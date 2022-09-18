18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

К грибникам в ЯНАО вышла лиса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, лиса, лисица, хищник
Грибники встретили лису возле озера Светлого Фото:

Недалеко от озера Светлого в Ноябрьске (ЯНАО) к грибникам вышла лиса. Как сообщил читатель URA.RU, зверь понаблюдал за людьми и ушел.

«Поехали вчера по грибы в лес около Светлого, собрали белые грибы, моховики, грузди, вешенки. В конце к нам вышла царица леса — лисичка», — сообщил агентству читатель.

Ранее URA.RU сообщало, что в окрестностях Надыма местные жители встретили бурого медведя. Он гулял по автодороге.

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Недалеко от озера Светлого в Ноябрьске (ЯНАО) к грибникам вышла лиса. Как сообщил читатель URA.RU, зверь понаблюдал за людьми и ушел. «Поехали вчера по грибы в лес около Светлого, собрали белые грибы, моховики, грузди, вешенки. В конце к нам вышла царица леса — лисичка», — сообщил агентству читатель. Ранее URA.RU сообщало, что в окрестностях Надыма местные жители встретили бурого медведя. Он гулял по автодороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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