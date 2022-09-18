Грибники встретили лису возле озера Светлого
Недалеко от озера Светлого в Ноябрьске (ЯНАО) к грибникам вышла лиса. Как сообщил читатель URA.RU, зверь понаблюдал за людьми и ушел.
«Поехали вчера по грибы в лес около Светлого, собрали белые грибы, моховики, грузди, вешенки. В конце к нам вышла царица леса — лисичка», — сообщил агентству читатель.
Ранее URA.RU сообщало, что в окрестностях Надыма местные жители встретили бурого медведя. Он гулял по автодороге.
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