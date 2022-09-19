В пермском ТРЦ «iMALL Эспланада» началась ярмарка индийских товаров

Ярмарка находится на минус первом этаже
В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» началась выставка товаров из Индии. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ.
«В „iMall ЭСПЛАНАДА“ стартовала ярмарка товаров из Индии. Ароматные чаи, пряные специи, экзотическая одежда и яркие полотна — все пропитано атмосферой этой сказочной страны», — указано в соцсетях ТРЦ.
Она расположилась на минус первом этаже. Ранее URA.RU сообщало, что на этом же этаже летом открылся магазин со свежей рыбой и крабами.
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