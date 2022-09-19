В пермском ТРЦ «iMALL Эспланада» началась ярмарка индийских товаров

В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» началась ярмарка индийских товаров

20 сентября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Ярмарка находится на минус первом этаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» началась выставка товаров из Индии. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ. «В „iMall ЭСПЛАНАДА“ стартовала ярмарка товаров из Индии. Ароматные чаи, пряные специи, экзотическая одежда и яркие полотна — все пропитано атмосферой этой сказочной страны», — указано в соцсетях ТРЦ. Она расположилась на минус первом этаже. Ранее URA.RU сообщало, что на этом же этаже летом открылся магазин со свежей рыбой и крабами.

В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» началась выставка товаров из Индии. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ. «В „iMall ЭСПЛАНАДА“ стартовала ярмарка товаров из Индии. Ароматные чаи, пряные специи, экзотическая одежда и яркие полотна — все пропитано атмосферой этой сказочной страны», — указано в соцсетях ТРЦ. Она расположилась на минус первом этаже. Ранее URA.RU сообщало, что на этом же этаже летом открылся магазин со свежей рыбой и крабами.