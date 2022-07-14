В новом пермском ТЦ открылся магазин со свежей рыбой и крабами

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Таиланд, морепродукты, лобстер, краб, деликатес, еда
В новом магазине можно будет купить крабов Фото:

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» открылся новый магазин — моремаркет Seamore. Об этом сообщили в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас — пополнение! На минус первом этаже открылся моремаркет. Все для идеального морского ужина», — указано в посте.

В магазине можно приобрести свежую и свежемороженую красную и белую рыбу, морепродукты, креветки, крабов, икру и рыбные полуфабрикаты. Также в отделе продаются специальные специи и соусы. Это уже второй в Перми моремаркет Seamore. Первый находится по адресу Максима Горького, 58.

Ранее URA.RU сообщало, что в «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет туда из другого торгового центра.

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В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» открылся новый магазин — моремаркет Seamore. Об этом сообщили в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». «У нас — пополнение! На минус первом этаже открылся моремаркет. Все для идеального морского ужина», — указано в посте. В магазине можно приобрести свежую и свежемороженую красную и белую рыбу, морепродукты, креветки, крабов, икру и рыбные полуфабрикаты. Также в отделе продаются специальные специи и соусы. Это уже второй в Перми моремаркет Seamore. Первый находится по адресу Максима Горького, 58. Ранее URA.RU сообщало, что в «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет туда из другого торгового центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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