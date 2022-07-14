В новом пермском ТЦ открылся магазин со свежей рыбой и крабами

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» открылся новый магазин — моремаркет Seamore. Об этом сообщили в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».
«У нас — пополнение! На минус первом этаже открылся моремаркет. Все для идеального морского ужина», — указано в посте.
В магазине можно приобрести свежую и свежемороженую красную и белую рыбу, морепродукты, креветки, крабов, икру и рыбные полуфабрикаты. Также в отделе продаются специальные специи и соусы. Это уже второй в Перми моремаркет Seamore. Первый находится по адресу Максима Горького, 58.
Ранее URA.RU сообщало, что в «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет туда из другого торгового центра.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»