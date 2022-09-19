Жителей ХМАО вызывают в военкоматы для учебы

В ХМАО военный комиссариат вызывает жителей на обучение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители ХМАО вызывают в военкоматы для «для прохождения обучения». Об этом URA.RU рассказали в окружном военном комиссариате.

«В пятницу в три часа будет проходить учеба. Информацию можно будет получить на месте, там все расскажут. У нас, исполнителей, таких сведений нет», — сказали URA.RU в окружном военкомате.

В приемной военкомата посоветовали уточнить информацию у начальника отделения Руслана Фролова, но его на рабочем месте не оказалось, а другие сотрудники военкомата отказались уточнять подробности и смысл такого обучения.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы в третьем чтении единогласно приняли поправки о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Авторами проекта, в том числе, стал депутат от ХМАО Эрнест Валеев. При этом в Совфеде объяснили, что принятые Госдумой поправки в закон о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время» не предполагают всеобщую мобилизацию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.