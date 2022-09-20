В Нижневартовске пять микрорайонов на три дня останутся без отопления и горячей воды

21 сентября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Подача прекратится из-за ремонта системы газоснабжения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) часть города до 23 сентября останется без водоснабжения, отопления и газа. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. «С 21 сентября (с 8 часов утра) до 23 сентября (до 17 часов) поставка газоснабжения будет временно прекращена для следующих микрорайонов: №14-П, 10-П, 3-П, 4-П, П-8.2, В-2.1-В-2.6, СОНТ „Солнышко“, СОНТ „Ветеран“. Подача горячего водоснабжения и отопления будет ограничена в микрорайонах: №23, 24, 2П/1, 2П/2, 16П», — говорится в сообщении администрации. По данным администрации Нижневартовска, это связано с ремонтом сетей газоснабжения. Ремонтные работы газопровода будут проходить на участке от котельной №3А до котельной «Нижневартовского совхоза». Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска обрушились с критикой на власть из-за холодных батарей. Они сообщали, что, несмотря на начало отопительного сезона, у них в квартирах холодно.

В Нижневартовске (ХМАО) часть города до 23 сентября останется без водоснабжения, отопления и газа. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. «С 21 сентября (с 8 часов утра) до 23 сентября (до 17 часов) поставка газоснабжения будет временно прекращена для следующих микрорайонов: №14-П, 10-П, 3-П, 4-П, П-8.2, В-2.1-В-2.6, СОНТ „Солнышко“, СОНТ „Ветеран“. Подача горячего водоснабжения и отопления будет ограничена в микрорайонах: №23, 24, 2П/1, 2П/2, 16П», — говорится в сообщении администрации. По данным администрации Нижневартовска, это связано с ремонтом сетей газоснабжения. Ремонтные работы газопровода будут проходить на участке от котельной №3А до котельной «Нижневартовского совхоза». Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска обрушились с критикой на власть из-за холодных батарей. Они сообщали, что, несмотря на начало отопительного сезона, у них в квартирах холодно.