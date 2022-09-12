Жители Нижневартовска обрушились с критикой на власть из-за холодных батарей

Жители Нижневартовска замерзают в собственных квартирах

13 сентября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

В некоторых домах отопление сначала дали, а потом выключили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) обрушились с критикой на городские власти из-за того, что мерзнут дома, несмотря на официальное начало отопительного сезона. Свое возмущение горожане высказывают в официальных аккаунтах мэрии в соцсетях. «Тепла до сих пор нет», — написала Рафина Надргулова в группе «Официальный Нижневартовск». «Невозможно жить в холодильнике, безобразие! При этом теперь еще неделю будут постепенно давать тепло, раньше нельзя было все проверить?» — возмутилась Галина Калкиш. «Сегодня с включенным обогревателем в квартире 15 градусов, уже обед, и никакого тепла не дали», — рассказала Римма Бучельникова. В микрорайоне 10-Б жители пожаловались на то, что тепло отключили почти сразу после подачи. В диспетчерской службе «Горэлектросети» журналисту URA.RU рассказали, что отопление дадут сегодня до конца дня, а выключили его вчера из-за «небольшой аварии», которую обнаружили при подаче теплоносителя. В мэрии Нижневартовска URA.RU рассказали, что подача тепла в дома будет осуществляться постепенно, а при возникновении неполадок необходимо обращаться в диспетчерскую УК или «Горэлектросетей». Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске анонсировали начало отопительного сезона на 12 сентября. Решение было принято по результатам мониторинга прогноза погоды и многочисленных обращений горожан, поступающих в мэрию и зафиксированных системой «Инцидент-менеджмент».

Жители Нижневартовска (ХМАО) обрушились с критикой на городские власти из-за того, что мерзнут дома, несмотря на официальное начало отопительного сезона. Свое возмущение горожане высказывают в официальных аккаунтах мэрии в соцсетях. «Тепла до сих пор нет», — написала Рафина Надргулова в группе «Официальный Нижневартовск». «Невозможно жить в холодильнике, безобразие! При этом теперь еще неделю будут постепенно давать тепло, раньше нельзя было все проверить?» — возмутилась Галина Калкиш. «Сегодня с включенным обогревателем в квартире 15 градусов, уже обед, и никакого тепла не дали», — рассказала Римма Бучельникова. В микрорайоне 10-Б жители пожаловались на то, что тепло отключили почти сразу после подачи. В диспетчерской службе «Горэлектросети» журналисту URA.RU рассказали, что отопление дадут сегодня до конца дня, а выключили его вчера из-за «небольшой аварии», которую обнаружили при подаче теплоносителя. В мэрии Нижневартовска URA.RU рассказали, что подача тепла в дома будет осуществляться постепенно, а при возникновении неполадок необходимо обращаться в диспетчерскую УК или «Горэлектросетей». Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске анонсировали начало отопительного сезона на 12 сентября. Решение было принято по результатам мониторинга прогноза погоды и многочисленных обращений горожан, поступающих в мэрию и зафиксированных системой «Инцидент-менеджмент».