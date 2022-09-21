Путин поручил изымать объекты культурного наследия РФ у иностранцев

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Правовая база из-за объектов культурного наследия будет совершенствоваться Фото:

Объекты культурного наследия, владельцами которых являются иностранцы, можно будет изъять, если последние не приводят их в порядок в определенный срок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«Нужно поставить определенные сроки приведения [культурных объектов] в порядок. Если нет — изымать просто и все», — говорится на официальном сайте президента РФ

Предложенный Путиным механизм уже прорабатывается. Правовая база из-за этого вопроса будет совершенствоваться.

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Объекты культурного наследия, владельцами которых являются иностранцы, можно будет изъять, если последние не приводят их в порядок в определенный срок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. «Нужно поставить определенные сроки приведения [культурных объектов] в порядок. Если нет — изымать просто и все», — говорится на официальном сайте президента РФ Предложенный Путиным механизм уже прорабатывается. Правовая база из-за этого вопроса будет совершенствоваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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