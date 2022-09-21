Путин поручил изымать объекты культурного наследия РФ у иностранцев

21 сентября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Правовая база из-за объектов культурного наследия будет совершенствоваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объекты культурного наследия, владельцами которых являются иностранцы, можно будет изъять, если последние не приводят их в порядок в определенный срок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. «Нужно поставить определенные сроки приведения [культурных объектов] в порядок. Если нет — изымать просто и все», — говорится на официальном сайте президента РФ Предложенный Путиным механизм уже прорабатывается. Правовая база из-за этого вопроса будет совершенствоваться.

Объекты культурного наследия, владельцами которых являются иностранцы, можно будет изъять, если последние не приводят их в порядок в определенный срок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. «Нужно поставить определенные сроки приведения [культурных объектов] в порядок. Если нет — изымать просто и все», — говорится на официальном сайте президента РФ Предложенный Путиным механизм уже прорабатывается. Правовая база из-за этого вопроса будет совершенствоваться.