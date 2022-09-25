В Тюмени разразился скандал из-за кормления уток хлебом

26 сентября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Тюменцы призывают горожан не кормить уток хлебом Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменцы обратились к жителям и гостям города с просьбами не кормить уток хлебом. Соответствующий пост был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Пожалуйста, в данное время, не кормите уток на водоемах. Не оказывайте им медвежью услугу. Хлеб для них гибель, тем более перед отлетом. Они просто не смогут взлететь. Чтоб потом не писать, что лед замерзает, а утки не улетают, не кормите их хлебом!» — написал анонимный автор поста. Некоторые комментаторы стали предполагать, чем же тогда кормить уток, если не хлебом. «Кормите их колбасой, они хоть жирнее будут для шашлыка», — предложил пользователь с ником Собака Гавс. Большинство тюменцев поддержали автора. «Их вообще не надо кормить. Они не улетают потому что есть еда», — высказалась Оксана Сергеевна. В ветеринарной клинике «Живая планета» агентству сообщили, что кормление уток хлебом приводит к различным воспалительным процессам зоба (расширенная часть пищевода у ряда беспозвоночных и у птиц, служащая для накопления, хранения, а иногда и для предварительной переработки пищи, прим. URA.RU), так как хлебобулочные изделия зачастую на дрожжах. В качестве альтернативы, орнитолог клиники порекомендовал кормить птиц кашей. Так же из открытых источников URA.RU стало известно, что кормление птиц хлебом может привести к ожирению, и утки не смогут летать.

Тюменцы обратились к жителям и гостям города с просьбами не кормить уток хлебом. Соответствующий пост был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Пожалуйста, в данное время, не кормите уток на водоемах. Не оказывайте им медвежью услугу. Хлеб для них гибель, тем более перед отлетом. Они просто не смогут взлететь. Чтоб потом не писать, что лед замерзает, а утки не улетают, не кормите их хлебом!» — написал анонимный автор поста. Некоторые комментаторы стали предполагать, чем же тогда кормить уток, если не хлебом. «Кормите их колбасой, они хоть жирнее будут для шашлыка», — предложил пользователь с ником Собака Гавс. Большинство тюменцев поддержали автора. «Их вообще не надо кормить. Они не улетают потому что есть еда», — высказалась Оксана Сергеевна. В ветеринарной клинике «Живая планета» агентству сообщили, что кормление уток хлебом приводит к различным воспалительным процессам зоба (расширенная часть пищевода у ряда беспозвоночных и у птиц, служащая для накопления, хранения, а иногда и для предварительной переработки пищи, прим. URA.RU), так как хлебобулочные изделия зачастую на дрожжах. В качестве альтернативы, орнитолог клиники порекомендовал кормить птиц кашей. Так же из открытых источников URA.RU стало известно, что кормление птиц хлебом может привести к ожирению, и утки не смогут летать.