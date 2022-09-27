Жители ДНР решили оригинально проголосовать за Россию — они ставили в бюллетени не только галочки, но и другие символы поддержки — сердце. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
При подсчете бюллетеней в присутствии СМИ и наблюдателей нашелся бланк, где вместо галочки стояло сердце. Другой же житель подтвердил свою уверенность в желании присоединиться к России тремя восклицательными знаками.
С 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении освобожденных территорий в состав России. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Сами территории были освобождены российскими бойцами в ходе спецоперации на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса.
Жители освобожденных территорий ставили сердечки в бюллетенях
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Жители ДНР решили оригинально проголосовать за Россию — они ставили в бюллетени не только галочки, но и другие символы поддержки — сердце. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. При подсчете бюллетеней в присутствии СМИ и наблюдателей нашелся бланк, где вместо галочки стояло сердце. Другой же житель подтвердил свою уверенность в желании присоединиться к России тремя восклицательными знаками. С 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении освобожденных территорий в состав России. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Сами территории были освобождены российскими бойцами в ходе спецоперации на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса.