Жители ДНР решили оригинально проголосовать за Россию. Фото

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Жители голосовали нестандартно Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители ДНР решили оригинально проголосовать за Россию — они ставили в бюллетени не только галочки, но и другие символы поддержки — сердце. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

При подсчете бюллетеней в присутствии СМИ и наблюдателей нашелся бланк, где вместо галочки стояло сердце. Другой же житель подтвердил свою уверенность в желании присоединиться к России тремя восклицательными знаками.

С 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении освобожденных территорий в состав России. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Сами территории были освобождены российскими бойцами в ходе спецоперации на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса.

Жители освобожденных территорий ставили сердечки в бюллетенях
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Жители ДНР решили оригинально проголосовать за Россию — они ставили в бюллетени не только галочки, но и другие символы поддержки — сердце. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. При подсчете бюллетеней в присутствии СМИ и наблюдателей нашелся бланк, где вместо галочки стояло сердце. Другой же житель подтвердил свою уверенность в желании присоединиться к России тремя восклицательными знаками. С 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении освобожденных территорий в состав России. По итогам экзитполов, 89% избирателей Херсонской области отдали голос за вхождение в состав России, а в Запорожье голоса составили 95%. Сами территории были освобождены российскими бойцами в ходе спецоперации на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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