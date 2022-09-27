В военкомате ХМАО раскрыли, подлежат ли мобилизации женщины

В военкомате ХМАО заверили, что женщин мобилизовать не будут

28 сентября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Женщин в частичной мобилизации не требуется Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Югре не рассылаются повестки женщинам в рамках частичной мобилизации даже при наличии подходящей военно-учетной специальности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «Поступают вопросы о том, призовут ли женщин с медицинским образованием, по медицинским специальностям, к примеру. Это сильно волнует сейчас людей. Ответ — нет. Женщин мобилизовывать не будут. В планах частичной мобилизации их нет», — сообщили в окружном военкомате ХМАО.



В военкомате сообщили, что к выполнению задач мобилизованные, которых уже призвали, приступят ориентировочно через полтора месяца. Все зависит от воинской специальности, по которой необходимо будет пройти курс переобучения. А также комплектации подразделений, которые потребуются для того, чтобы закрыть региональный «наряд» по числу мобилизованных.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане должны научиться обращению с разными видами оружия и справляться со страхами в экстремальной ситуации. Ветеран боевых действий обратил внимание, что самое страшное — это паника. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава государства уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .



В Югре не рассылаются повестки женщинам в рамках частичной мобилизации даже при наличии подходящей военно-учетной специальности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «Поступают вопросы о том, призовут ли женщин с медицинским образованием, по медицинским специальностям, к примеру. Это сильно волнует сейчас людей. Ответ — нет. Женщин мобилизовывать не будут. В планах частичной мобилизации их нет», — сообщили в окружном военкомате ХМАО. В военкомате сообщили, что к выполнению задач мобилизованные, которых уже призвали, приступят ориентировочно через полтора месяца. Все зависит от воинской специальности, по которой необходимо будет пройти курс переобучения. А также комплектации подразделений, которые потребуются для того, чтобы закрыть региональный «наряд» по числу мобилизованных. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане должны научиться обращению с разными видами оружия и справляться со страхами в экстремальной ситуации. Ветеран боевых действий обратил внимание, что самое страшное — это паника. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава государства уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.