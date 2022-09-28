Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов

28 сентября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Граждане Нидерландов, Словакии, Германии и Мьянмы удостоверились в честности референдумов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов. Своим мнением они поделились с корреспондентом URA.RU. «Очень рада, что могу присутствовать здесь и воочию это все увидеть. Тут все ясно, люди идут по доброй воле. Я уверена, что 99,9% граждан хотят эти выборы», — сказала Любица Блашкова из Словакии. По словам женщины, здесь не к чему придираться. Открытость голосования подчеркнул и гражданин Мьянмы Мо Хейн. «Я сам видел, как организовано голосование. Все очень свободно, открыто и систематизировано», — уточнил он. По мнению Патрика Вааба из Германии, референдумы соответствовали международным стандартам. «На участках все было по международным стандартам. Были кабинки, была возможность проголосовать тайно. Бросилось в глаза, что люди искренне стараются провести демократические выборы», -поделился мнением иностранец. В свою очередь, жительница Нидерландов Сонья Ван Ден Енде отмечает пропаганду среди западных СМИ. «Они все подают так, будто людей принуждают и за их спинами стоят солдаты с автоматами, но я не вижу тут ничего подобного», — поделилась женщина. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении данных территорий к России. По итогам голосования, большинство проголосовали за присоединении к РФ.

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов. Своим мнением они поделились с корреспондентом URA.RU. «Очень рада, что могу присутствовать здесь и воочию это все увидеть. Тут все ясно, люди идут по доброй воле. Я уверена, что 99,9% граждан хотят эти выборы», — сказала Любица Блашкова из Словакии. По словам женщины, здесь не к чему придираться. Открытость голосования подчеркнул и гражданин Мьянмы Мо Хейн. «Я сам видел, как организовано голосование. Все очень свободно, открыто и систематизировано», — уточнил он. По мнению Патрика Вааба из Германии, референдумы соответствовали международным стандартам. «На участках все было по международным стандартам. Были кабинки, была возможность проголосовать тайно. Бросилось в глаза, что люди искренне стараются провести демократические выборы», -поделился мнением иностранец. В свою очередь, жительница Нидерландов Сонья Ван Ден Енде отмечает пропаганду среди западных СМИ. «Они все подают так, будто людей принуждают и за их спинами стоят солдаты с автоматами, но я не вижу тут ничего подобного», — поделилась женщина. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении данных территорий к России. По итогам голосования, большинство проголосовали за присоединении к РФ.