Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, украина, паспорт украины, украинский паспорт, голосование, урна для голосования, бюллетень
Граждане Нидерландов, Словакии, Германии и Мьянмы удостоверились в честности референдумов Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов. Своим мнением они поделились с корреспондентом URA.RU.

«Очень рада, что могу присутствовать здесь и воочию это все увидеть. Тут все ясно, люди идут по доброй воле. Я уверена, что 99,9% граждан хотят эти выборы», — сказала Любица Блашкова из Словакии. По словам женщины, здесь не к чему придираться.

Открытость голосования подчеркнул и гражданин Мьянмы Мо Хейн. «Я сам видел, как организовано голосование. Все очень свободно, открыто и систематизировано», — уточнил он. По мнению Патрика Вааба из Германии, референдумы соответствовали международным стандартам. «На участках все было по международным стандартам. Были кабинки, была возможность проголосовать тайно. Бросилось в глаза, что люди искренне стараются провести демократические выборы», -поделился мнением иностранец.

В свою очередь, жительница Нидерландов Сонья Ван Ден Енде отмечает пропаганду среди западных СМИ. «Они все подают так, будто людей принуждают и за их спинами стоят солдаты с автоматами, но я не вижу тут ничего подобного», — поделилась женщина.

С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении данных территорий к России. По итогам голосования, большинство проголосовали за присоединении к РФ.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов. Своим мнением они поделились с корреспондентом URA.RU. «Очень рада, что могу присутствовать здесь и воочию это все увидеть. Тут все ясно, люди идут по доброй воле. Я уверена, что 99,9% граждан хотят эти выборы», — сказала Любица Блашкова из Словакии. По словам женщины, здесь не к чему придираться. Открытость голосования подчеркнул и гражданин Мьянмы Мо Хейн. «Я сам видел, как организовано голосование. Все очень свободно, открыто и систематизировано», — уточнил он. По мнению Патрика Вааба из Германии, референдумы соответствовали международным стандартам. «На участках все было по международным стандартам. Были кабинки, была возможность проголосовать тайно. Бросилось в глаза, что люди искренне стараются провести демократические выборы», -поделился мнением иностранец. В свою очередь, жительница Нидерландов Сонья Ван Ден Енде отмечает пропаганду среди западных СМИ. «Они все подают так, будто людей принуждают и за их спинами стоят солдаты с автоматами, но я не вижу тут ничего подобного», — поделилась женщина. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении данных территорий к России. По итогам голосования, большинство проголосовали за присоединении к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...