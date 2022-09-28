Военный реконструктор из ЯНАО Игорь Капитонов едет на фронт, чтобы защищать Родину. Видео

Игорь Капитонов гордится, что сможет участвовать в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Игорь Капитонов гордится, что сможет отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации. В разговоре с корреспондентом URA.RU призывник рассказал, что хочет мира и спокойствия для своей страны и близких.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Какое у меня может быть настроение? Это мое любимое дело. Я еду выполнять свой долг, чтобы мои дети и внуки находились дома и жили в мире и счастье», — подчеркнул Капитонов.

Собеседник агентства уточнил, что является представителем движения реконструкторов Великой Отечественной войны. У мужчины есть дети и внуки, ради которых он готов участвовать в спецоперации.

«От происходящего я ожидаю лучшего. Чем больше мы будем поддерживать друг друга и верить в лучшее, тем быстрее наступит мир. На данный момент, исходя из того, что происходит, я думаю мы скоро вернемся домой. Ничего страшного там нас не ждет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Нового Уренгоя хотел добровольно отправиться участвовать в спецоперации. Когда началась частичная мобилизация мужчина, не дожидаясь повестки, самостоятельно отправился в военкомат.

Частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. Общее количество призывников от ЯНАО составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для того, чтобы защитить мирное население Донбасса.