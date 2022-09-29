В Екатеринбурге продолжают отправлять на фронт мобилизованных горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Екатеринбурге уже неделю идет призыв граждан в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Военкоматы ежедневно отправляют десятки человек на подготовку, после которой они отправятся на передовую линию спецоперации на Украине. Корреспондент URA.RU пообщался с мужчинами, которых 29 сентября отправили на обучение из военкомата Верх-Исетского района. Они рассказали, какие вещи можно взять с собой в дорогу.

«Из теплых вещей могу посоветовать взять термобелье, теплые носки. Разгрузку покупайте, ребята. Это комплект под гранаты, под рожки, она будет как жилетка. Там (на передовой — прим. ред) выдают пояс, на поясе носить неудобно — штаны свалятся», — рассказал один из призванных мужчин.

Также во время отправки журналист застал семью Панасенко, которые провожали 37-летнего главу семьи Александра. Его жена отметила дефицит медикаментов в городских аптеках и посоветовала заранее заказывать их на интернет-платформах. «Сами частично не закупились. Жгутов нету, не смогли купить, аптечка наполовину пустая», — уточнила она.

В разговоре с корреспондентом один из мобилизованных, которых отправляли от Чкаловского военкомата, высказался по поводу граждан, уезжающих из страны. «Не осуждаю, это их личное дело, каждый живет своей жизнью, у каждого свои принципы», — рассказал 30-летний екатеринбуржец Алексей.

«Боевого опыта у меня нет, срочную службу проходил в 2010 году, служил во внутренних войсках. Пришла повестка — я пришел. Медицинских противопоказаний нет, полностью здоров. Семья на эту новость отреагировала спокойно, так как много военных среди родных. Настрой максимально позитивный. Как говорится: „Живи по совести и будь что будет“», — отметил екатеринбуржец.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. В столице Урала пункт помощи мобилизованным расположился в здании Дома добровольцев.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU