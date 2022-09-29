29 сентября 2022

Пермских школьников обучили обращаться с оружием. Фото

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Собрать автомат и поразить цель теперь для ребят не проблема Фото:

В рамках курса ОБЖ ученики школы №5 города Чусовой в Пермском крае прошли обучение по обращению с оружием. Для постижения основ армейской жизни они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере.

«Патриоты своей страны. 60 юношей из 10 классов МАОУ „СОШ №5“ осваивают практическую часть программы школьного курса ОБЖ», — сообщается в группе школы в социальной сети «ВКонтакте».

На странице опубликованы фото ребят в лагере. На одних они знакомятся с автоматом Калашникова, на других уже принимают участие в стрельбах и позируют в костюмах химзащиты.

Старшеклассники отрабатывают навыки стрельбы
Учения прошли под руководством опытных инструкторов

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В рамках курса ОБЖ ученики школы №5 города Чусовой в Пермском крае прошли обучение по обращению с оружием. Для постижения основ армейской жизни они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере. «Патриоты своей страны. 60 юношей из 10 классов МАОУ „СОШ №5“ осваивают практическую часть программы школьного курса ОБЖ», — сообщается в группе школы в социальной сети «ВКонтакте». На странице опубликованы фото ребят в лагере. На одних они знакомятся с автоматом Калашникова, на других уже принимают участие в стрельбах и позируют в костюмах химзащиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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