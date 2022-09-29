Пермских школьников обучили обращаться с оружием. Фото

30 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Собрать автомат и поразить цель теперь для ребят не проблема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках курса ОБЖ ученики школы №5 города Чусовой в Пермском крае прошли обучение по обращению с оружием. Для постижения основ армейской жизни они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере. «Патриоты своей страны. 60 юношей из 10 классов МАОУ „СОШ №5“ осваивают практическую часть программы школьного курса ОБЖ», — сообщается в группе школы в социальной сети «ВКонтакте». На странице опубликованы фото ребят в лагере. На одних они знакомятся с автоматом Калашникова, на других уже принимают участие в стрельбах и позируют в костюмах химзащиты. Старшеклассники отрабатывают навыки стрельбы Группа VK школы №5 г. Чусового Учения прошли под руководством опытных инструкторов Группа VK школы №5 г. Чусового

В рамках курса ОБЖ ученики школы №5 города Чусовой в Пермском крае прошли обучение по обращению с оружием. Для постижения основ армейской жизни они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере. «Патриоты своей страны. 60 юношей из 10 классов МАОУ „СОШ №5“ осваивают практическую часть программы школьного курса ОБЖ», — сообщается в группе школы в социальной сети «ВКонтакте». На странице опубликованы фото ребят в лагере. На одних они знакомятся с автоматом Калашникова, на других уже принимают участие в стрельбах и позируют в костюмах химзащиты.