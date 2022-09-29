Собрать автомат и поразить цель теперь для ребят не проблема
В рамках курса ОБЖ ученики школы №5 города Чусовой в Пермском крае прошли обучение по обращению с оружием. Для постижения основ армейской жизни они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере.
«Патриоты своей страны. 60 юношей из 10 классов МАОУ „СОШ №5“ осваивают практическую часть программы школьного курса ОБЖ», — сообщается в группе школы в социальной сети «ВКонтакте».
На странице опубликованы фото ребят в лагере. На одних они знакомятся с автоматом Калашникова, на других уже принимают участие в стрельбах и позируют в костюмах химзащиты.
Старшеклассники отрабатывают навыки стрельбы
Учения прошли под руководством опытных инструкторов
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