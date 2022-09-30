Политолог Асафов: как в учебники истории войдет присоединение к РФ 4 регионов

Политолог Асафов: вхождение 4 территорий Украины в состав РФ — одно из важнейших событий 21 века

30 сентября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Вхождение 4 территорий Украины в состав РФ — одно из важнейших событий 21 века, считает Александр Асафов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Церемония подписания в Кремле закона о вхождении в состав России четырех новых территорий — ЛНР, ДНР, запорожской и Херсонской области войдет в учебники истории как один из важнейших событий 21 века. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. «Произошедшее событие во всей полноте смогут оценить люди, которые будут жить после нас, изучать это как исторически момент. Что же касается нас с вами, то, безусловно, важны государственные действия по включению в состав РФ четырех новых субъектов, вызванные геополитической необходимостью, о которой много говорил сегодня президент, обосновывая и морально ценностную нашу с вами картину и все те обстоятельства, абсолютно не правовые, которые привели к нынешней ситуации. Для нас это, безусловно, одно из важнейших событий 21 века», — подчеркнул Асафов. В беседе с URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин добавил, что своим выступлением в Кремле перед церемонией подписания закона, президент РФ Владимир Путин дал старт движению по освобождению мира от господства Запада. «Это самое серьезное, самое значимое, самое глубокое и бьющее в цель выступление. Тем более, оно было сделано не сгоряча. Все продуманно, прочувствованно и проанализировано. Мы видим, как на протяжении последних месяцев это все вызревало у Владимира Путина, как он готовился сказать именно эти слова, и бросить именно такой вызов несправедливому миропорядку. Сейчас мы имеем старт антиколониального движения, которое должно освободить мир от косвенного господства Запада — систем сдержек, подкупов, шантажа, угроз и прочего. Это поистине заявление человека, который знает, что такое свобода, достоинство и хочет, чтобы это его понимание свободы, достоинства и чести разделяли все сограждане нашей страны», — отметил Асафов. Церемония подписания закона о вхождении в состав России Луганской, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской области состоялась в Кремле 30 сентября. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Церемония подписания в Кремле закона о вхождении в состав России четырех новых территорий — ЛНР, ДНР, запорожской и Херсонской области войдет в учебники истории как один из важнейших событий 21 века. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. «Произошедшее событие во всей полноте смогут оценить люди, которые будут жить после нас, изучать это как исторически момент. Что же касается нас с вами, то, безусловно, важны государственные действия по включению в состав РФ четырех новых субъектов, вызванные геополитической необходимостью, о которой много говорил сегодня президент, обосновывая и морально ценностную нашу с вами картину и все те обстоятельства, абсолютно не правовые, которые привели к нынешней ситуации. Для нас это, безусловно, одно из важнейших событий 21 века», — подчеркнул Асафов. В беседе с URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин добавил, что своим выступлением в Кремле перед церемонией подписания закона, президент РФ Владимир Путин дал старт движению по освобождению мира от господства Запада. «Это самое серьезное, самое значимое, самое глубокое и бьющее в цель выступление. Тем более, оно было сделано не сгоряча. Все продуманно, прочувствованно и проанализировано. Мы видим, как на протяжении последних месяцев это все вызревало у Владимира Путина, как он готовился сказать именно эти слова, и бросить именно такой вызов несправедливому миропорядку. Сейчас мы имеем старт антиколониального движения, которое должно освободить мир от косвенного господства Запада — систем сдержек, подкупов, шантажа, угроз и прочего. Это поистине заявление человека, который знает, что такое свобода, достоинство и хочет, чтобы это его понимание свободы, достоинства и чести разделяли все сограждане нашей страны», — отметил Асафов. Церемония подписания закона о вхождении в состав России Луганской, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской области состоялась в Кремле 30 сентября. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.